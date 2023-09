A díjátadón sokak szeme megakadt rajta: Agárdi Szilvi reagált a várandósságáról szóló pletykákra

Szívének nagyon kedves megtiszteltetés érte Agárdi Szilvit. A vak énekesnő Szenes Iván Művészeti díjat kapott, és őt kiáltották ki az év női felfedezettjének is.

Szilvi édesapja Szenes Iván rajongója

Az elismerés még a Csináljuk a fesztivált! című műsor legutóbbi évadjára vezethető vissza. Szilvi ott Kovács Klári: Úgy szeretném meghálálni című dalát énekelte, melynek szövegírója Szenes Iván. A zsűrit és a közönséget is lenyűgözte Szilvi előadása, aki a jól ismert dallal meg is nyerte a műsort. A szívhez szóló szöveg írójának lánya, Szenes Andrea – aki a mai napig lelkesen kezeli édesapja hagyatékát – is emelte a kalapját a produkciót látva.

– Andrea felkeresett a műsor után, és nagyon gratulált az előadásomhoz – idézte fel most a Bors megkeresésére Szilvi.

Nagyon megtisztelő, hogy érdemesnek talált a díjra. Apukámnak különösen jó érzés volt, ő nagy rajongója Szenes Iván munkásságának, hihetetlen érzés neki, hogy a lánya az ő nevével fémjelzett díjat kapott, amit ráadásul Szenes Iván lánya adott át.

Aggódott a ruha miatt

A díj átvételét persze hatalmas tapssal méltatta a közönség, ám a szemfülesek észrevettek valamit Szilvin. Lapunk úgy értesült egy szemtanútól, hogy Szilvi újdonsült férje, Gergő a színfalak mögött folyton az énekesnő hasát simogatta, azt sejtetve, hogy talán kisbabát hord a szíve alatt. A legkritikusabbak pedig úgy látták, Szilvi hasánál valóban különösen dudorodott a ruha. Az énekesnő lapunknak erre a felvetésre is reagált.

– Szó sincs ilyesmiről! – szögezte le jókedvűen. – Arról van csupán szó, hogy szeretem, ha jó a színpadi megjelenésem, és kissé aggódtam, hogy ez a flitteres, csillogó, szűk szabású ruha kicsit nagynak mutatja a hasam. Gergő ezért nyúlt oda többször, hogy kicsit takarja, ezzel megnyugtatva engem – szögezte le Szilvi, aki nemrég el is mondta lapunknak, hogy a családalapítás nem szerepel rövid távú terveik között. Szilvi a Borsnak most azt is elárulta, hogy férje szinte minden fellépésére elkíséri, sőt, inspirálja is új dalok feléneklésére.

Várva várt nyaralás

– A saját új dalok mellett szeretek feldolgozásokat is énekelni, úgy vettem észre, hogy azokat még szívesebben hallgatják a követőim az interneten. Az Ahogy lesz, úgy lesz című feldolgozást egymillióan hallgatták már meg, pedig nem gondoltam, hogy ekkora siker lesz. Gergő és a családom győzött meg róla, hogy próbáljam meg. Egyébként most épp egy másik Szenes Iván dalon dolgozom – tette hozzá Szilvi, akinek a nyara főként munkával, fellépésekkel, stúdiómunkával telt. Hamarosan azonban eljön a pihenés ideje:

Gergővel Mallorcára utazunk majd, nagyon izgatott vagyok, mert még sosem voltam úgy nyaralni, hogy ne lett volna munkával összekapcsolva.

– Gyerekkoromban legfeljebb a horvát tengerpartra jutottunk el ritkán. Ez lesz az első igazi, saját pénzből fizetett, csak a pihenésről szóló nyaralás, amit már nagyon várok – lelkendezett Szilvi.