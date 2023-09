Megtudtuk: Sydney van den Bosch válik

Hiába van szakmailag a csúcson Sydney van den Bosch, sajnos a magánéletéről már nem mondható el, hogy minden rendben lenne: a Bors információi szerint ugyanis a Szerencselány és férje, Egerszegi Tamás labdarúgó házassága menthetetlen, így a TV2 sztárja és a sportoló a válás mellett döntöttek.

A TV2 Szerencsekerék háziasszonyaként csupa mosoly a modell, sajnos azonban a házassága zátonyra futott Fotó: TV2

Első ránézésre mindenki mosolygós, sikeres nőként jellemezné Sydney van den Bosch-t, aki nem csak a TV2 Szerencsekerék című vetélkedőjének háziasszonyaként bűvöli el a tévénézőket, de idén a Dancing with the Stars színpadán táncosként is bizonyíthat. Sajnos azonban míg a szakmai téren minden a lehető legnagyobb rendben, addig úgy tűnik, a magánélete romokban, férjével pedig végül nem láttak más lehetőséget, mint a válást.