Elmossa az eső a nyár koncertjét? Fontos bejelentést tett a TNT

Péntek éjszaka, illetve szombaton hajnalban alaposan szétverte az országot és Budapestet is a lehűlést okozó brutális zivatar. A helyzet nem javul, olyannyira nem, hogy szombat estére is hasonló időjárást jósolnok, villámokkal és jégesővel. Ez mindenképpen rossz hír a TNT zenekar rajongóinak, kedvenceik ugyanis a nyár bulijára készülnek: Budapesten a Parkban lépnek fel a tervek szerint közel 10 ezer néző előtt. De mi lesz, ha jön a vihar? Vajon elmarad a show.

A zenekar közösségi oldalán egyelőre nincs naprakész információ a koncertről, de az sokatmondó, hogy a Budapest Parkban ritkán marad el buli időjárás miatt.

Dobrády Ákosék pénteken este még arról posztoltak, ne izguljon senki:

Az időjárás miatt ne aggódjatok, intézzük

- üzenték a fiúk, azonban a rajongókat ez nem feltétlen nyugtatta meg.

Sokan szombaton mondtak le jegyükről, s árulják azt, mondván, az egészségük mindennél fontosabb. Több kommentelő is arról ír, hogy a bevétel helyett a zenekar most gondolhatna a nézők épségére is, s még nem késő elhalasztani a bulit.