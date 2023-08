Újabb rejtélyes fotóval üzent a válófélben lévő Tóth Gabi

A sztárpár válásának híre az egész országot sokkolta, hiszen a külvilág számára úgy tűnt, hogy tökéletesebb már nem is lehetne a kapcsolatuk: nemrég megvették közös, szentendrei álomotthonukat, és kistestvért is terveztek Hannarózának.

Nem ez az első rejtélyes üzenet Tóth Gabitól Fotó: Máté Krisztián

Most mégis külön utakon folytatják tovább, a válás bejelentése óta pedig Gabi már több, sejtelmes posztot is megosztott az Instagram-oldalán, ahol most egy újabb titokzatos bejegyzést tett közzé.

Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, Csak maradok tisztelettel ott köpködve fűmagot, Aztán reggelre kikel a rét és talpam alá feszül, Az élettel együtt csak te meg én hármasban fészkelünk…

– idézte Szabó Balázs Bandáját Tóth Gabi a posztban, amelyen tündéri kislányával látható. Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy ezzel ismét beindította követői fantáziáját, hogy mire is utalhat a sorokkal, kiváltképp, miután a hírek szerint Hannaróza most egy ideig az édesapjánál lakik, akit láthatóan egész másképp kezelnek a net véleményformálói és a pár rajongói, mint az énekesnőt.