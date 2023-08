Búvárkodás közben kapott rohamot Horváth Gréta

Amikor négy évvel ezelőtt az Ázsia Expresszben a tévénézők megismerték Horváth Grétát, az egy teljesen más ember volt, mint akit mostanában látni. Az influenszert bár eleinte sokkolta férje bejelentése, hogy elhagyja, azóta csak jó dolgok történtek vele. Ez nem a véletlennek köszönhető, hanem elképesztő elszántság és munka van benne. A sztáranyuka átalakulása most egy újabb mérföldkőhöz érkezett: egymás után szabadul meg démonaitól.

Horváth Gréta nem csak a súlyfeleslegétől, de a démonaitól is meg akar szabadulni (Fotó: Bors)

Szembenéz félelmeivel Horváth Gréta

Már nem akar belekényelmesedni az életébe a gyönyörű influenszer, sőt! Úgy érzi itt az ideje, hogy egyre többször hagyja el a komfortzónáját. Mint ismert: Grétát tavaly január elején hagyta el férje, és ebbe majdnem beleőrült. De aztán kőkemény elhatározással életmódváltásba kezdett, mostanra bombaalakja lett , közel 30 kilóval mutat alatt kevesebbet a mérleg. Ahogy olvadtak le róla a kilók, Horváth Gréta egyre jobban kinyílt, rátalált a szerelem, sőt már az eljegyzés is megtörtént. Kedvese mindenben támogatja, abban is, hogy megszabaduljon a lelkét fogva tartó félelmektől. Most éppen együtt teszik le az elsőfokú búvárvizsgát, ami elképesztő felszabadulást hozott a népszerű celebnek.

– Eddigi egész életem legmeghatározóbb napjait töltöm. Hol fent, hol lent… Hol nevetve, hol sírva – írta önismereti útjáról Horváth Gréta.

Elhatároztam magam keményen, hogy nem megkeresem a régi a Grétát, hanem létrehozom az újat. Azt, aki mindig is lenni akartam! Nyilván nem könnyű, sőt nagyon nehéz és félelmetes, de minden démonomat, ami a fejemben van, és a visszatartó hiedelmeket, szó szerint nyesem le. Kegyetlenül! Szerintem a legnehezebb feladat saját magad legyőzni…

Pánikrohama volt búvárkodás közben

A sztáranyuka Egyiptomba utazott szerelmével, ahol búvárvizsgát tettek.

– Legyőztem az összes félelmem ami eddig fojtott, és még annál többet is elhagytam most, amit az elmúlt években vagy magamra akasztva éltem, vagy mások "tiszteltek" meg azokkal a bizonyos jelzőkkel, amibe most nem megyek bele, mert már nincsenek velem. Egész életemben rettegtem a bezártságtól. A zuhanás érzésétől a mélybe. A mély víz gondolata is megfullasztott… Pánikroham.

Önkontroll és légzés elvesztése. Ezzel mind szembesültem most extra intenzíven – folytatta.

Minden nehézség és félelem ellenére Grétának sikerült és párjával együtt Open Water Diver-ek lettek. De az influenszer ennél sokkal többet nyert ezzel.

Minden régi seb, fájdalom, rossz hiedelem, fájó gondolat nyomott össze a víz alatt a tanfolyam feléig. Nem tudom elmondani milyen érzés volt, soha az életben nem rettegtem annyira mint amikor jött az a bizonyos roham. Soha nem voltam még ilyen távol a régi a Grétától, és soha nem voltam ennyire közel ÖNMAGAMHOZ! Igen, most ünnepelni fogunk, mert ha fontos állomásokon jársz az életedben akkor az önszeretet és tiszta öröm, ünneplésre ad okot. Olyan könnyűnek érzem magam, mint még soha

- zárta sorait büszkén Horváth Gréta.