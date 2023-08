Szabó Erika: Nem akarok rástresszelni a szülésre!

Szabó Erika tökéletesen átérzi, miért nevezik sokan áldott állapotnak a babavárást. Most, a második trimeszter végén sem panaszkodik semmire, teljesen jól érzi magát a bőrében.

Szabó Erika nem fél a szüléstől (Fotó: hot! magazin archív)

– Szeretem a nyarat és a meleget, ezért még így, várandósan sem viselt meg a kánikula. Mivel véget ért a színházi évad, már nem dolgozom, hanem leginkább itthon vagyok. Kényelmes ez a helyzet, mert így nem vagyok időhöz kötve, hanem mindent a saját tempómban csinálhatok. Észrevettem, hogy most sokkal jobban igénylem, hogy be legyen kapcsolva a légkondi, holott korábban ezért egyfajta „harc” ment – kezdte nevetve Erika a hot! magazinnak.

Szabó Erika és a férje ősszel alakítják ki a gyerekszobát

Az otthonában végtelen nyugalom és kiegyensúlyozottság uralkodik. Bár szívesen tartaná már a karjában az első gyerekét, nem akarja siettetni az időt.

– Nincs még kész a babaszoba. Az a terv, hogy mivel októberre várható a baba érkezése, a nyarat még végigélvezzük, és majd csak utána rendezzük be. Fejben már kitaláltuk, hogyan néz majd ki, de a nagyobb bútorok beszerzése még hátravan. Szerintem bőven lesz időnk erre, nem izgulok azon, hogy problémát jelent majd.

A színésznő élvezi a terhesség minden pillanatát (Fotó: hot! magazin archív)

A kismama sokat beszélget a családjával a terhességről és a szülésről, így felkészül arra, mi várhat rá az utolsó hónapokban.

– Sokan mondják, hogy a második trimeszter a legjobb, és ezt most már én is bátran állítom. Még sok energiám van, nem fáj a hátam, nem vizesedik a bokám. Remélem, ezek még egy ideig nem is jelentkeznek – tekintett a jövőbe Erika.

Járok ter­hes­tor­ná­ra és előkészítőre, ahol megkapok minden szükséges információt a terhességgel kapcsolatban. Abban biztos vagyok, hogy nem szeretnék rástresszelni a szülésre, meg eltervezni, hogy pontosan mi hogyan lesz. Úgyis minden úgy lesz, ahogyan lennie kell. Úgy érzem, hogy mivel ez egy természetes folyamat, nem a tudatos énemre van szükségem, hanem az ösztöneimre.