Saját magukat okolják, Bruce Willis családja szörnyű bejelentést tett

Szomorú és egyben szörnyű bejelentést tett Bruce Willis és Demi Moore közös leánya, Tallulah Willis. A fiatal nő ugyanis elárulta, édesapja már a lesújtó diagnózis előtt is többször panaszkodott a betegség tüneteire, de akkor a családtagjai félvállról vették ezeket a jeleket, és ráfogták a kimerítő forgatásokra. 2023 év elején azonban kiderült, hogy afázián túl demenciával is meg kell küzdenie a színészlegendának.

Bruce Willis állapota rosszabbodott az idei évben /Fotó: TheImageDirect.com

Bruce Willis állapota egyre súlyosabb, a hollywoodi pletykák szerint a demenciája már olyan méreteket öltött, hogy saját édesanyját sem ismeri fel. Szerető családja óvó gondoskodással vigyáz a sztárra, ráadásul ex-felesége is sok időt tölt náluk a közös lányaikkal. Mostani felesége, Emma pedig két kislányukat neveli, és közben férjét is ápolja. Most azonban Bruce lánya Tallulah a Mirror magazinnak árult el szomorú részleteket a betegséget megelőző évekről.

Régóta tudtam, hogy valami nincs rendben. Minden azzal kezdődött, hogy nem nagyon válaszolt a kérdésekre. Később homályos látásról panaszkodott és hallásproblémákról. A család ezt azzal magyarázta, hogy Hollywood miatt károsodott a hallása, mikor a Die Hard-filmeket forgatta

- árulta el a fiatal nő. Ezután Tallulah azt is kifejtette, hogy úgy érezte, az apja nem akar vele beszélni, illetve elveszítette az érdeklődését a lányai irányt. Azonban később ráeszmélt, ez mind a betegségének a következménye.