Bruce Willis lánya szívszaggató részleteket árult el: már a legrosszabbra is felkészültek

Ahogy azzal már a Bors több ízben is foglalkozott, Drágán add az életed! és a Ponyvaregény sztárjánál először afáziát, majd frontotemporális demenciát is diagnosztizáltak. Bruce Willis állapota az lesújtó diagnózis óta sokat romlott, most lánya osztott meg szívszorító részleteket a színész állapotáról.

Bruce Willis lánya szerint voltak előjelei apja betegségének Fotó: AFP

Bruce Willis és Demi Moore 29 éves lánya, Tallulah Willis az amerikai Vogue magazinba írt egy hosszabb cikket, melyben mások mellett édesapja demenciájáról is mesélt. A Page Six által szemlézett írásból kiderült, hogy a lány szerint voltak előjelei a demenciának, azonban nem vettek elég komolyan.

Régóta tudtam, hogy valami nincs rendben. Minden azzal kezdődött, hogy nem nagyon válaszolt a kérdésekre. A család ezt azzal magyarázta, hogy Hollywood miatt károsodott a hallása, mikor a Die Hard-filmeket forgatta

– írta Tallulah Willis, aki arra is kitért, hogy egy idő után már személyesnek vette, hogy apja keveset beszél, azonban tévedett.

– Két baba született a mostohaanyámtól, Emma Heming Willistől, és azt hittem, apa elvesztette irántam az érdeklődését. Bár ez nem is állhatott volna távolabb az igazságtól, a kamasz fejemmel és némi hibás matematikával arra jutottam: nem vagyok elég szép az anyámnak, nem vagyok elég érdekes az apámnak. Az igazság az, hogy magam is túl beteg voltam ahhoz, hogy kezeljem – fejtette ki. Utóbbival arra utalt, hogy mások mellett anorexiával küzdött korábban.

Írásából az is kiderült: akkor jött rá arra, hogy az apja beteg, amikor egy esküvőn járt, ahol az örömapa beszédet tartott. Abban a pillanatban értette meg, hogy Bruce Willis már soha nem lesz abban az állapotban, hogy az ő esküvőjén beszédet tartson.

A jelennel kapcsolatban pedig elmondta, hogy ő és a család már a legrosszabbra is felkészültek, hálásak minden egyes olyan alkalomért, amikor olyan pillanatokat tölthetnek el a színésszel, amikor régi önmagára emlékeztet.

Édesapám állapota óráról órára változik, nagyon kiszámíthatatlan, éppen hogy van.

Ezért valahányszor a házába megyek, rengeteg fényképet készítek – bármiről, amit látok, a dolgok állásáról, róla. Olyan vagyok, mint egy régész, kincseket keresek olyan dolgokban, amelyekre korábban soha nem figyeltem. Minden tőle származó hangpostaüzenetet elmentettem egy merevlemezre. Azt tapasztalom, hogy dokumentálni próbálok, hogy fel tudjak készülni arra a napra, amikor már nem lesz magánál, vagy nem lesz velünk, hogy magától emlékezzen ránk – mondta apja állapotáról Tallulah Willis.