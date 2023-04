Szívszorító képek: lánya születésnapját ünnepelte a demenciával küzdő Bruce Willis

Bruce Willisről az akciófilmjeit nézve aligha gondolnánk, hogy ötgyermekes családapa. Igaz, az első három - már felnőtt gyerkőc - még az előző frigyből, Demi Moore-tól született, de jelenlegi párjától is van két kislánya, akik közül a nagyobbik, Mabel Ray ünnepelte most a 11. születésnapját - fedezte fel a Daily Mail.

Fotó: Instagram

Ennek alkalmából édesanyja töltött fel közösségi oldalára egy időutazásnak is beillő fotósorozatot, amelyből eddig soha nem látott pillanatok tárulnak a szemünk elé a Willis család boldog éveiről.

Mosolyod és melegséged lángja egy egész szobát bevilágít. Csodálatos érzés, hogy törődsz a családoddal és a barátaiddal, és látni, hogy mennyire szereted őket. Ragyogj továbbra is, édesem!

– írta a diavetítés mellé Emma Heming Willis.

Sok képen látható együtt Bruce és a lánya: totyogós korától egészen mostanáig, amint apja játszik és zenél vele, vállára állítja és nyakába ülteti, szinte tapintható a belőlük sugárzó boldogság. Ez ingott meg, amikor a 68 éves férfinál tavaly demenciát diagnosztizáltak, ami miatt színészi karrierjének is búcsút kellett mondania. A Die Hard-filmek sztárja a hollywoodi pletykák szerint már az anyját sem ismeri meg. Hogy ez saját családjával ne fordulhasson elő, felesége és exe is minden alkalmat megragad: csupa olyan videóval és fotósorozattal kedveskednek neki, amellyel még akkor is fel tudja idézni boldog pillanataikat, ha saját emlékezetére hagyatkozva erre már nem is lenne képes.