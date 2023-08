Csodálatos pici fiú nagymamája Oszvald Marika

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőnek tavaly május 5-én született meg első unokája. Oszvald Marika azonnal belejött a nagymama szerepbe, mintha mindig is ezt csinálta volna. Talán kapcsolatuk még szorosabb lett attól, hogy ott lehetett lányával Vince születésénél.

Bearanyozza az életemet az a kis angyalka. Az unokám és a lányom amúgy sokat vannak nálam, a kertemben nyaralunk – kivéve, ha épp nem áll a feje tetejére.

– Ők gyakran járnak Olaszországba, mivel az unokámnak, Vincének vett egy kis apartmant a nagypapája, ott szoktak pihenni. Most viszont én vagyok többet Vincééknél, szerencsére a közelben laknak. Imádom magamba szívni azt a finom, mennyei babaillatát, nézni a mosolyát, a csillogó szemeit. Akkor jó a napom, ha látom őt – mesélte a büszke nagymama, aki minden elfogultság nélkül állítja, csodálatos gyermek a pici fiú.

Oszvald Marika legtöbb szabadidejét unokájával és lányával tölti – Fotó: Balogh Ákos

Vince örökölte nagymamája jó humorérzékét

A művésznő szerint Vincével nincs semmi probléma, viszont egy dologban semmiképpen nem rá ütött, mert a kisfiú nem olyan jó étvágyú. Kiegyensúlyozott, jókedvű baba, olyan vidám, mint híres nagymamája.

Már most látszik, hogy jó a humorérzéke.

– Rendkívül jószívű, mindenét nekem akarja adni, amikor pedig etetem, visszaetet. Vince születése előtt akkor éreztem ilyen euforikus boldogságot, amikor a lányom született. Fantasztikus, hogy nap mint nap újra és újra átélhetem azt az örömöt, amit akkor érzek, amikor az unokámat a kezemben tarthatom. Nincs rá kifejezés, mennyire sokat ad nekem a kis unokám – mondta a színésznő a Sorry! magazinnak.

Rengeteg elfoglaltsága van, nyáron sem volt sok szabadideje – Fotó: Markovics Gábor

„Az ő biztos jövőjük a legfontosabb a számomra”

Oszvald Marikának mindenkihez van egy kedves szava. De hogy milyen nagymama? A színésznő elárulta, miként látja magát kívülről.

Nem vagyok sem gügyögős, sem pedig fontoskodó fajta nagymama, aki mindenkinél mindent jobban tud a gyereknevelésről, és csak az unokájáról tud beszélni.

– Tény, hogy Vince rendkívül fontos szerepet játszik az életemben, de ugyanúgy szeretem a lányomat, a családomat, a barátaimat, mint eddig, és rájuk is szánok időt meg energiát. Viszont mióta édesanya lettem, megtanultam magamnál előrébb helyezni a szeretteimet. Most, hogy nagymama vagyok, már az unokámat is.

Azért dolgozom, hogy nekik mindenük meglegyen, az ő biztos jövőjük a legfontosabb a számomra.

– Engem is támogattak a szüleim sokáig a nagyszüleimmel egyetemben, lelkileg és anyagilag is, és én szintén ezt a mintát igyekszem követni. A lányomnak már korábban megalapoztam a jövőjét, most pedig az unokám jövőjéért dolgozom – fejtette ki a művésznő.