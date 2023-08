"Most tudtam meg, hogy nem lesz sír" – Döbbenetes üzenetet hagytak Klapka György elhunyt fiának

Alig több mint egy éve, hogy tragikus körülmények között, egy epilepsziás roham következtében életét vesztette Klapka György és Mary Zsuzsi nehéz sorsú fia, Klapka Dennis Az örökös mindössze 34 éves volt, de hosszú évek óta küzdött a veszélyes rohamokat okozó betegséggel. A jelentős vagyont örökölt fiú nemcsak a fizikai tünetektől szenvedett, de pszichés gondokkal is küzdött, melyek egyik okozója éppen a magány volt, így hiába a jelentős vagyon, Dennis sosem volt igazán boldog.

Rejtélyes levél, nem létező sír

A Bors egy megdöbbentő üzenetre bukkant Klapka Dennis Facebook-oldalán. A mély fájdalomról árulkodó sorokat a Németországban született fiú egyik lányismerőse írta, aki (a levél alapján) igencsak közel állt Dennis-hez. Az üzenetből többek között az is kiderül, hogy a hölgy tudomása szerint Klapka hányattatott sorsú fiának még sírja sincs, így lehetetlen őt meglátogatni valamelyik temetőben.

– Csak itt tudok üzenni neked. Most tudtam meg, hogy nem lesz sír, amit meglátogathatnék, ahogy lélekben ígértem, amikor tudomást szereztem a halálodról. Mélységesen megdöbbent, elszomorított és dühös vagyok emiatt. Remélem most anyukáddal vagy és szorosan megölelhetitek egymást. Úgy ismertelek, mint egy szerető embert, aki mindig ott volt a barátai mellett. Úgy ismertelek, mint jó ember, mert segítesz másokon. Emlékszem, hogy az ágyadon ültem, és próbáltam dalokat írni az új gitároddal. Még mindig emlékszem, hogy adtál nekem egy rágót, amikor először találkoztunk. Te voltál az első barátom, mindig azt mondtuk, hogy az első szerelmet sosem felejtjük el. Évek óta tartjuk a kapcsolatot és beszélünk a gyönyörű dolgokról. És most nincs hova utaznom. Mindig a szívemben foglak őrizni. Beszélni fogok az éghez, és remélem hallasz engem

– áll a szívszorító üzenetben, majd a lány így folytatja:

– Sajnálattal hallom és olvasom mindazt, amin keresztül kellett menned az életedben. Kívánom, hogy a nyughatatlan fiatalságunkat megőrizzem, még akkor is, amikor DVD-ket vettünk kölcsön a videókönyvtárból, együtt videójátékoztunk és filozofáltunk az életről. Mindig is olyan nagy szíved volt mindenki számára, és bárcsak megkíméltek volna az együtt töltött idő után. Bárcsak velem maradtál volna

– búcsúzkodott Dennis egykori barátnője.

A macskáira hagyta a vagyont

Dennis édesapja 2017-ben bekövetkezett halála után szinte teljesen egyedül maradt. Az örökség körüli viták miatt végérvényesen megromlott a kapcsolata testvéreivel, akikkel az utóbbi években már egyáltalán nem tartotta a kapcsolatot. Nem titkolta, hogy szeretett volna családot alapítani és lélekben készült az apaságra, de szerelmi élete rendre kudarcba fulladt. Végül két évvel ezelőtt, amikor a rohamai egyre gyakrabban és egyre erősebben törtek rá, végrendeletet írt, amelyben minden ingó és ingatlan vagyonát a macskáira hagyta, vagyis arra az alapítványra, amelyet éppen kedvencei miatt hívott életre.