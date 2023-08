Megint külföldre ment Young G, nem akármilyen társasága volt az úton

Nemrég érkezett haza Young G Béci kanadai körútjáról, de aztán újra útra kelt és családjával Olaszország felé vették az irányt. A rapper azt is elmondta a Borsnak, hogy nagyon szeretik az országot és a ételeiket is. Számára a legnehezebb az volt, hogy visszaálljon az időeltolódás miatt, hiszen körülbelül egy héttel a kanadai útja után máris indultak.

– Az átállással voltak gondjaim, amikor Kanadába megérkeztem és vissza is. Próbáltam fennmaradni is, hogy hamarabb szokjak vissza. Korábban nem volt probléma, most, ahogy "idősödöm” megszenvedtem. Ráadásul a kettő között volt két fellépésem és úgy indultunk útnak. De szerencsére nem volt olyan nagy a távolság, mert csak hat és fél órát utaztunk, aminek a felét a gyerekek átaludták, a másikat pedig elszórakozták – mosolygott Béci, aki azt is elmondta, hogy nagyon hálás ezekért az utakért, amit a gyerekekkel élhet meg.

Imád a lányaival utazni a rapper (Fotó: Rácz Béla)

– Bibionéban voltuk, nagyon kedves barátainkkal voltunk együtt. Náluk is van egy kisgyerek, így három kölyök szórakozott körülöttünk. Persze ezek a nyaralások nekünk nem igazán a pihenésről szólnak – nevetett. – Ennek ellenére nagyon szeretjük az ottani várost, a homokos tengerpart fantasztikus, nagyon gyerekcentrikus a hely. Jobban is éljük az olasz ételeket, Norinával nagyon sokszor főzünk paradicsomos, tésztás finomságokat – mesélte a rapper, aki édes tehernek nevezte a mostani olaszországi utat.

Visszatérne Velencébe romantikázni is (Fotó: Rácz Béla)

„Egyszer majd kettesben is visszatérünk romantikázni”

Egyik nap átmentünk Velencébe is, arra nagyon figyeltünk, hogy ne a legmelegebb időben tegyük ezt, így estébe nyúlóan fedeztük fel a várost. A gyerekek is élvezték, persze a nap végére már izomlázam is volt. Úgy gondolom, jó kondiban vagyok, de a babakocsi emelgetése, a sok lépcsőzés kifárasztott rendesen

– viccelődött. – A feleségemmel mindig elhatározzuk, hogy egyszer majd kettesben is visszatérünk romantikázni – mondta Young G.

Béci azt is hozzátette, hogy fizikailag tényleg kifárasztják ezek az utak, de visszagondolva mindig egy csodálatos emlék marad. Azonban a családnak nem ér véget a nyári kalandozásuk, nemsokára egy újabb európai országot, Máltát is meglátogatják, mert a rapper keresztlánya ott lakik és fellépései is lesznek a szigetországban.