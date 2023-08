Kiderült a szomorú titok: Több abortusza is volt a legendás magyar színésznőnek

A 2016-ban elhunyt Psota Irént legtöbbször úgy látjuk magunk előtt, mint akinek áradó jókedvét semmi nem tudja fékezni, de drámai szerepeihez bőven volt honnan merítenie. A Horthy-korszakban született, 1929. március 28-án, egy Tömő utcai pincelakásba.

Psota Irén rengeteg gyereket szeretett volna Makk Károlytól Fotó: MTI

Agresszív, alkoholista apa mellett nőtt föl, aki, miután megpróbálta megölni a feleségét, börtönbe került, majd visszaköltözött a családhoz: csak azért, hogy bosszút álljon. A kis Irén akkor gyógyszerekkel megpróbált öngyilkos lenni. Gyűlölte az apját, nem egyszer tanúja volt, ahogy az anyját a hajánál fogva végighúzza a telepen. Apja végül egy játszótéri hintára akasztotta fel magát, talán nem volt képes szembenézni a lelkiismeretével. Bár így Psota megszabadult a bántalmazó férfitól, a gyerekkorban elszenvedett traumákat sosem tudta igazán feldolgozni, a színpadon viszont erőt merített belőlük.

Több titkos abortusza is volt

Psota első élettársa a rendező, Makk Károly volt, akibe a színésznő gyorsan belehabarodott (még ha később jött valaki, akit nála is jobban imádott). Ez akkoriban történt, amikor Psotát felvették a színművészetire, és bár ő akkor már készen állt a családalapításra, Makknak esze ágában sem volt gyereket nevelnie.

A Bors információi szerint, Psotának több (az sem kizárt, hogy nyolc) abortusza volt azért, mert az élettársa nem akart gyereket. Akkoriban ezt a híres színésznők titokban intézték, hiszen nagy botrány lett volna belőle.

- A gyönyörű színésznő, Krencsey Marianne férje neves nőgyógyász volt abban az időben. Mindenki Marianne-hoz fordult segítségért, és a férje végezte el a terhességmegszakításokat, így nem tudódott ki - árulta el a Borsnak egy bennfentes.

Erre utal az a mondat is, amit maga Psota fogalmazott meg az önéletrajzi könyvében.

- Tőle lett volna minden gyerekem. Mindegyiket meg akartam tartani, de ő mindig talált kifogást: most elsőéves vagy, most még csak másodikos...

- áll a kiadványban.

A sors iróniája, hogy később maga Krencsey Marianne volt az, aki miatt Makk elhagyta Psota Irént. Psota elmondása szerint nem drámázott, csendben halt bele minden egyes szakításába.

Pécsi Ildikó is az abortusz mellett döntött

Pécsi Ildikó fia, Szűcs Csaba is csak a könyvből értesült édesanyja korábbi abortuszáról Fotó: Bors

Kevesen tudják, hogy Pécsi Ildikónak már volt egy férje, mielőtt megismerkedett Szűcs Lajossal. Egy levélből pedig az is világossá vált, hogy Pécsi fiatal színésznő korában teherbe esett, de nem vállalta a babát, az abortusz mellett döntött! Mindez Pécsi életrajzi könyvéből derül ki, amit L. Péterfi Csaba írt.

− Nagyon sokat gondolkodtam, hogy Ildikó életének ezen fájdalmas szakasza egyáltalán bekerüljön-e a könyvbe. Előttem nem titkolta soha, hogy volt egy terhesség megszakítása, és egy régi levél is utal rá, de mégis kényes téma. Én is nagyon érzékenyen viszonyultam hozzá, de végül leírtam. Az érintett férfi kiléte egyébként nem ismert, és vélhetően örökre homály fogja fedni, kitől is esett teherbe Ildikó. Az viszont biztos, hogy az abortusz lelkileg nagyon megviselte. − sóhajtott Csaba, a bizalmas.