Katalin hercegné nem engedi, hogy lánya Harry herceg szomorú sorsára jusson

Miután Harry herceg nagy port kavart, a Tartalék című könyve idén a boltokba került, szinte egyből megindultak a rosszindulatú célozgatások arról, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné lánya, Sarolta hercegnő is nagybátyja sorsára juthat.

A házaspár tanult Harry könyvéből, komoly lépéseket tettek gyermekeik nevelését illetően Fotó: PAUL ELLIS

Sokan egyből elkezdték félteni a kis hercegnőt, hogy Harryhez hasonlóan őt is úgy nevelik, hogy folyamatosan éreztetik vele bátyja mellett ő csak egy tartalék. Ezt pedig arra alapozták, hogy míg György herceg – aki idővel apját fogja követni a trónon – kapja a legtöbb figyelmet a családtól, csak őt viszik a különféle eseményekre, míg húgát rendszerint otthon hagyják öccsével, Lajos herceggel.

A királyi életrajzíró, Christopher Andersen szerint azonban az okozott botrány ellenére a palotában igenis elgondolkodtak Harry herceg szavain és Vilmos és Katalin a színfalak mögött azon dolgoznak, hogy Sarolta hercegnő még véletlenül se végezze a nagybátyjához hasonlóan „tartalékként”.

A királyi család nem akarja, hogy egy másik tagja is könyvet írjon és legyen egy újabb kiadású Tartalék... nyilvánvaló, hogy Harrynek nagyon fájt, hogy a bátyja árnyékában élt. Azt hiszem, ezzel ők is tisztában vannak

– mondta Andersen, aki a The King: The Life of Charles III című könyvet is szerezte.

A szakértő azt állítja, hogy Katalin ügyes nevelési trükkjének köszönhetően a most 8 éves Sarolta hercegnő soha nem lesz olyan tartalék, mint a nagybátyja. Ezen erőfeszítések miatt pedig a hercegnő és bátyja, György kapcsolata „sokkal egészségesebb, mint az a királyi családban általában lenni szokott”.

Miután György herceg a második a trónöröklési sorban, sok minden nyomja a kisfiú vállát, de úgy tűnik, Vilmosék azt szeretnék, hogy gyermekeik támogassák egymást.

Nagy nyomás nehezedik Györgyre, de szerencsére ott vannak neki a testvérei, akik segíthetnek neki és enyhíthetik a nyomás egy részét. Ugyanakkor szüleik nem akarják, hogy úgy érezzék, hogy háttérbe szorulnak, nem akarják, hogy láthatatlannak érezzék magukat György árnyékában

– idézi a The Sun Christopher Andersent.