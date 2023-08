Hol van már a tévés csillogás? Nem hiszed el, hol dolgozik Árpa Attila választottja

Tizenkilenc hölgy kelt versenyre Árpa Attila szívéért a legutóbbi Nagy Ő-ben. A műsorba jelentkező nők nem is titkolták, nemcsak a macsó színész szíve vonzotta őket, hanem a népszerűség, ismertség, ami a szerepléssel együtt jár, járhat. Mert ugye volt már rá példa, hogy valaki elképesztő karriert futott be, miután szerepelt egy népszerű realityben. Orsinak nem volt ilyen szerencséje.

Igazából a népszerű színész sem hitte el, hogy pont egy ilyen műsorban találja meg élete szerelmét, de legalább megpróbálta: tizenkilenc vállalkozó szellemű nő, huszonhat évestől ötvenegy éves korig pályázott az Árpáné címre. Mindannyian azért jelentkeztek, mert úgy érezték, éppen Attila lehet a megfelelő társ számukra.

Az egyik jelentkező a fekete hajú szépség, Orsi volt: aki a műsor előtt egy gyorsétteremlánc egyik üzletének vezető-helyettese volt, korábban számos nagynevű étteremben dolgozott. Rengeteget utazik és mivel édesapja búvároktató és mentőbúvár, így ő is szívesen merül. Szereti, ha egy férfi kreatív és spontán a programszervezésben. Attilát karizmatikus pasinak tartja, aki mellett ízig-vérig nő lehet és fontos számára, hogy a férfinak önálló egzisztenciája legyen, ne függjenek egymástól anyagilag. Magabiztos, bohém nő, akit vonzanak az újdonságok. Nem áll bele felesleges vitákba, csak ha az önérzetét sérti. Kedveli a kézműveskedést, szabadidejében fest – ennyit lehetett róla tudni, ennyit tudott róla előzetesen Árpa is.

Végül többször randiztak, egy csók is elcsattant, de az utolsó előtti rózsaceremónián kegyetlenül hazaküldte a színész.

Végül nem csak Attila nem lett Orsié, de ismert sem lett Fotó: TV2

Orsi csalódott volt, hogy nem lett övé a kelendő agglegény és a luxusélete. De nemcsak a szerelem nem talált rá, a műsor a várt népszerűséget sem hozta meg számára, amire lehetett volna építeni egy kisebb karriert is.

Végül Orsi visszament dolgozni. Olvasónk azért alaposan meglepődött, amikor a műsorban mindig csillogó ruhában és gyönyörű sminkben látható nővel egy kispesti szusibárban találkozott, ahol Orsi szolgálta ki.

Nagyon kedves volt, de látszott, hogy nem igazán érzi otthonosan magát a szusibárban felszolgálóként. Sokkal jobban illett hozzá a ragyogás

- mesélte a Borsnak egy olvasó.

Erotikus munkás

De nemcsak Orsinak, hanem Árpa Attila végső választottjának sem jött meg a várt siker. Bár Timi azóta is próbálja szó szerint is meglovagolni a népszerűséget, ez nem igazán sikerült. Pedig még egy erotikus fotózást is bevállalt Beával, akiről kiderült, erotikus munkából él.