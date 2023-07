Ledöbbentette a rajongóit L.L. Junior, olyan állapotban jelentkezett be, mint még soha

L.L. Junior szerette volna maga mögött hagyni az elmúlt napok történéseit, ezért a szemet gyönyörködtető otthonában csobbant egyet a medencéjében. A forró nyári hőséget így lehet a legkönnyebben elviselni, és emellett persze nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel is. Mivel a rappernek aznap nem volt fellépése, úgy gondolta, lazít egy kicsit és a hangulat fokozásaképpen némi alkoholt is fogyasztott. L.L. Junior mindig is őszinte ember volt, ám most kissé illuminált állapotban felszínre kerültek bizonyos sérelmei.

Többek között elküldte melegebb éghajlatra azokat az újságírókat, akik a magánéletéről írtak, mert úgy véli, ez hozzájárult a Dárdai Blankával való se veled se nélküled kapcsolatához. Egy ponton társadalmi szempontból fontos témát kezdett boncolgatni, mégpedig a rasszizmust, és nehezményezte, hogy a magyar nyelvben bizonyos negatív kifejezések a romákra utalnak. A bejelentkezés egyes részletei felkerültek a TikTokra, a posztokat Junior egyik zenésztársa is megosztotta.

Az emberek többsége a rappert látva alig hitt a szemének. A videókat kevesebb, mint egy nap alatt közel ötvenezerszer nézték meg. A hozzászólások java arról szólt, hogy talán Junior nemrégiben elveszett telefonjáról származnak a felvételek, elképzelni sem tudták, hogy azokat a rapper önszántából osztotta meg a követőivel.

Megtalálta valaki a telefonját? Csak kérdezem…

Mi volt még azon a telefonon?

Egyébként nem eltűnt a telója? Lehet, valaki megtalálta és kirakta ezeket a videókat a nyilvánosságra

– írták azok a kommentelők, akik értetlenül álltak a látottak előtt.

A legtöbben imádják a videókat

A legtöbbeket viszont nem érdekelte, hogy ki lehet a posztoló, csak a tartalommal foglalkoztak. Nagyon is tetszett a nézőknek, hogy ezt az igazán emberi, mindenféle sallangoktól mentes oldalát láthatják.

– Jól tetted, nem kell mindig megfelelni mindenkinek. Ennyi, nem kell játszani a jófiút, ez vagy és kész!

– Legalább ő felvállalja, hogy jól érzi magát, nem titkolja, mint egyesek – vélekedtek a hozzászólók, azoknak pedig, akik nem hitték, hogy Junior önszántából osztotta meg a szóban forgó felvételeket, csak néhány órát kellett várniuk arra, hogy kiderüljön az igazság.

L.L. Junior elmondta, mi történt

A népszerű előadó péntek reggel úgy döntött, némi magyarázatot fűz a történtekhez.

− Mérlegelve és teljesen átgondolva a tegnapi viselkedésemet, azt szeretném mondani mindenkinek, hogy az égvilágon semmiért nem kérek elnézést. Csak az váltotta ki belőlem, hogy fürdettem a kislányomat meztelenül és erről kezdtek el cikkezni, a felelősségről, felelőtlenségről. Azt gondolom, hogy nem 8-10 éves kislányt fürdettem, hanem kétévest. Ha az anyukájának és az apukájának ez rendben van, akkor legyen rendben az újságíróknak is – magyarázta L.L. Junior, akinek épp a rajongók hívták fel a figyelmét arra, hogy legyen óvatos, és fontolja meg, milyen tartalmat oszt meg a kislányáról.

Az általa elmondottak magyarázatot adnak arra is, hogy az édesapa önszántából osztotta meg a tegnapi felvételeket, szó sincs arról, hogy valaki a korábban elvesztett telefonjáról szivárogtatta volna ki a videókat.