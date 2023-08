Épp, hogy megszületett a baba, Dér Heni máris forgatáson

A hazai hírességek egytől egyig rendkívül szorgalmasak és dolgosak, mindig tele vannak energiával, és imádják a munkájukat. A sztármamikkal sincs ez másképpen, akik - noha otthon a gyermeknevelésben is helyt kell állni - fontosnak tartják, hogy karrierjük a megfelelő ütemben haladjon. Nagyon sok hazai híresség tudja összhangba hozni az anyaságot a munkával: Ördög Nóra élen járó ebben, aki gyakran viszi forgatásokra a gyerekeit, de ki lehet emelni Rúzsa Magdit és Vasvári Vivient is. Olybá tűnik, hogy Dér Heni sem tesz vagy kötőszót a munka és a család közé, hanem inkább összhangba hozza a kettőt.

Dér Heni máris forgatáson

Dér Heni nagyon büszke délvidéki származására és arra, hogy tiszteli és követi a hagyományokat. Éppen ezért számára sosem volt kérdés, hogy szeretne-e családot. Amikor megismerkedett élete szerelmével, Bakos Gergővel, rögtön tudta, hogy hamarosan jöhetnek is a gyerekek. Nemrégiben született meg második babájuk, a csodálatos kis Blanka, így már egy fiú és egy lány büszke édesanyjának mondhatja magát. Az énekesnő gondoskodó szülő, és mindent megtenne gyermekeikért, ugyanakkor nagyon fontos neki az is, hogy a rajongóival is foglalkozzon.