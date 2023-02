Múltjáról vallott az Operett sztárja: Nem volt se víz, se villany... - Videó

A fiatal színész-testépítő gyermekkorában mélyszegénységben élt, különösen azután, hogy nagyon korán elveszítette szüleit. Máté akkor az álmaiba menekült, majd elhatározta, hogy kitör a borsodi rögvalóságból és nem hagyja, hogy a sorsa áldozatává váljon. Aki ma ránéz, az ismert színészt és világbajnok sportolót látja és talán sokan vannak, akik irigylik is a sikereit.

Gömöri András Máté mert nagyot álmodni ás igaza is lett. Fotó: Facebook

Az Operettszínház művésze most egy motivációs tréningnek is megfelelő önvallomást tett fel a TikTok-ra, melyben egy nehézsorsú követőjének is válaszolt. A srác szerint ugyanis, neki könnyű az élete, hiszen sikeres és ő az, aki... Nos, Máté nem az, aki, hanem azzá vált...

- Neki is üzenem, hogy én egy borsodi gyerek vagyok, semmi háttérrel. Tízéves koromban eltemettem édesanyámat és tizenötévesen édesapámat is,

Volt idő, hogy olyan házban éltem, ahol nem volt fűtés, áram és meleg víz.

Akkoriban elég kilátástalannak tűnt a helyzetem. Aztán egyszer csak eldöntöttem, hogy én nem leszek a körülmények áldozata, hanem a saját filmemnek a főhőse akarok lenni, nem csak egy nyomorult mellékszereplője- kezdte a videóban a színész, akire igazi csodabogárként tekintettek szűkebb pátriájában, amikor elmondta, milyen jövőt is szán magának.

- Elkezdtem dolgozni, elkezdtem kitalálni magam és elindultam abba az irányba, amit én akartam csinálni. Amikor először kitaláltam Borsodban, mindenféle támogatás nélkül, hogy én színész leszek, akkor sokan keresztet vetettek rám, mondván, hogy ennek már úgy is mindegy, nem lesz ebből semmi sem.

Aztán később azok, akik nevettek, írtak nekem, hogy kaphatnának -e egy jegyet egy előadásra, vagy kérdezgettek, hogy milyen forgatni egy-egy sorozatban.

- mesélte saját csatornáján Máté, aki néhány éve egy újabb álma megvalósításába is belefogott és meg sem állt a világbajnoki címig.

- Később, amikor kitaláltam, hogy testépítéssel akarok foglalkozni, megint sokan nevettek, de már ők sem nevetnek annyira. Szóval csak azt akarom mondani, hogy azért, mert hátránnyal indulsz, nem jelenti azt, hogy nem győzhetsz. A hátrányod idővel az előnyöd lesz, mert megtanulsz küzdeni. A legjobb kardokat is többször teszik vissza a tűzbe. Tartsatok ki és találjátok meg az az utat, ami oda vezet, amit csinálni szeretnétek- üzente követőinek és mindenkinek Gömöri András Máté.