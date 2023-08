Rendkívül bizarr videók láttak napvilágot Alekoszról és egy hölgyről

Nagy Alekosz eddig sem volt egy hétköznapi eset: hol azt állítja, együtt bokszolt Kokóval, sőt, megszólalásig hasonlítottak egymásra – erről egyébként csak maga a másik érintett fél nem tud –, vagy épp légkondiért kalapozik a neten. De háborús helyzeteket is akart már levelezéssel megoldani, meg úgy nagyjából mindent mindenhogyan. Ezek után nem is értjük, miért lepődünk meg azokon a videókon, amik pénteken este kerültek ki a görög hős Facebook-oldalára.

Nagy Alekosz ismt igen különös akcióval jelentkezett. Hogy pontosan mivel, még nem értjük, de annyi baj legyen! Fotó: YouTube

Na jó, talán most még feljebb kapcsolta azt a bizonyos bizarr-faktort, ugyanis akárhogy is nézzük, minta egy randi kellős közepébe csöppentünk volna. Lehetséges, hogy Alekosz tényleg egy találkáját élőzte volna le? Vagy valami bizarr valóságshow-t forgat? Annyi bizonyos, hogy míg ő lelkesen mesélt gyakorlatilag mindenről (illetve ahogy manapság divatos mondani: mindenről IS), addig partnere mintha kevésbé lett volna oda az egészért.

Alekosz egyébként a videókhoz semmit nem fűzött hozzá, a posztokat is csupán pár gyémánt emojival tette ki, bár lánykérés aligha történt. Az egyik videón esznek (és Alekosz beszél), a másikon autóban ülnek (és Alekosz beszél), a harmadikon pedig egy strand bezárt kapuinál leskelődnek be (és Alekosz beszél...)