Sztárparádé a rehab előtt: nem hiszed el, kik látogatták meg a lábadozó Marics Petit - Fotó!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Marics Peti súlyos balesetet szenvedett egy Budapest Parkos fellépése során. Rosszul lépett a színpadon és eltörte a bokáját. Akkor tolószékben kellett még a színpadról is lesegíteni a sztárt.

Marics Peti koncert során törte el a bokáját/Fotó: Bors

Az énekes már az otthonában gyógyulgat a fekvőgipszével, és nem sokára megkezdi a rehabilitációját, amely néhány hétig fog tartani. Petinek azért is fontos a mihamarabbi gyógyulás, ugyanis hobbiszinten a mai napig focizik, sőt olyan nevekkel játszik együtt szabadidejében mint Curtis, illetve Kabát Peti. Most a csapattársai és barátai, Miloval együtt látogatták meg a lábadozó sztárt, hogy a támogatásukról biztosítsák. A neves baráti csapatról természetesen a közös kép sem maradhatott el. Innen is mihamarabbi gyógyulást kívánunk a ValMar duó énekesének.