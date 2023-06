Törött csontok, pokoli fájdalom: Ezeket a sztárokat mind érte már súlyos baleset a színpadon - Videó

Futótűzként terjedt el a sajtóban a hír, hogy Marics Peti súlyos balesetet szenvedett a VALMAR csütörtöki koncertjén. Az énekes hatalmasat esett a Budapest Parkban, kész csoda, hogy folytatni tudta a koncertet, ami után kerekesszékben vitték le a színpadról. Később kiderült, eltörte a lábát.

Marics Peti csúnya balesetet szenvedett (Fotó: Nagy Zoltán)

Nem ő az első azonban a zenetörténelemben, aki így járt! Számos világsztár esett már hatalmasat a színpadon. A Bors pedig arra vállalkozott, hogy összegyűjti a legsokkolóbb sérüléseket!

A Foo Fighters frontembere, Dave Grohl 2015-ben Svédországban törte el a lábát, de ő is hősként folytatta tovább. A legendás rocker, Axl Rose 2010-ben, Kolumbiában csapott óriási bulit, igen ám, de a Knockin’ on Heaven's Door című ikonikus dala közben elcsúszott és a hátára zuhant. Persze őt is kemény fából faragták, úgy tett, mintha mi sem történt volna.

Steven Tyler, az Aerosmith frontembere többször is elesett koncert közben, a legdurvább eset 2009-ben történt vele az Egyesült Államokban, amikor kórházba is került nyak és fejsérülésekkel. A Metallica nagymenőjét, James Hetfieldet pedig 2017-ben, Amszterdamban érte súlyos baleset, gyakorlatilag eltűnt a színpadról, miután egy süllyesztőaknába zuhant.

Hazai vizekre visszaevezve, Majka járt még nagyon rosszul, épp úgy, mint csütörtökön Marics Peti. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg komolyabban, amikor óriásit zakózott koncert közben, amikor összeakadt az egyik táncosával a Strand Fesztiválon, még 2019-ben. Király Viktorral közösen előadott daluk közben figyelmetlenül hátrált, és átesett az egyik táncosnőjén. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a fiatal lány és Majka is elesett. A zenész a hátán fekve várta meg, míg Király Viktor odamegy érte és felsegíti, de szerencsére neki nem tört el semmilye.