„Sajnos tovább küzdöttem érte, mint kellett volna” – tönkrement házasságáról vallott Pásztor Erzsi

A Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas magyar színművésznő meglepő őszinteséggel mesélt a magánéletéről, valamint arról is, hogy annyira imádja a munkáját, hogy még 86 évesen sem pihen és nem is tervezi a visszavonulását.

Pásztor Erzsi még 86 évesen sem tervezi a visszavonulását / Fotó: Nagy Zoltán

Pásztor Erzsit senkinek sem kell bemutatni, hiszen jellegzetesen hangjával és páratlan tehetségével gyorsan az ország egyik kedvenc színésznője lett, népszerűségéből és a felé áradó szeretetből pedig még több évtizeddel karrierje kezdete óta sem vesztett, sőt. Talán pont ezért nem is szeretné cserben hagyni a közönségét és kezdeti lelkesedéssel dolgozik a mai napig is

Nekem az a legnagyobb pihenés, ha dolgozhatok

– mondta a színművésznő a Best magazinnak. A beszélgetés során azt is elárulta, hogy sosem volt egy igazgatónak vagy színházrendezőnek sem a „babája”, emiatt pedig fiatalkorában több jó szereptől is elesett.

Pásztor Erzsi emellett a férjével való kapcsolatáról is mesélt, elmondása szerint kapcsolatuk alatt végig feszültségben élt.

Amíg együtt éltünk, örökké idegeskedtem miatta, hol van, hol iszik éppen, hol veszik el a jogosítványát. Nem szeretek erről beszélni, mert az alkoholizmus rémes, az életemből teljesen kizártam. Így amikor elegem lett az egészből, megváltam tőle. Sajnos tovább küzdöttem érte, mint kellett volna. Tulajdonképpen, miután elküldtem, utána rendeződött az életem, ekkor jöttek a jobbnál jobb szerepek

– vallotta be őszintén a színésznő.

Pásztor Erzsi továbbá elmesélte, hogy ő maga is vezet a mai napig a fővárosban, és rövidebb utakon is. Úgy véli, hogy sokszor az idős emberek figyelmesebbek a volán mögött, mint a fiatalok.