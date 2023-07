Pumped Gabót nem engedték be Aurelióhoz a börtönbe

Szia, tesó! Sikerült felvegyelek kapcsolattartónak, már háromszor hívtalak is. Légy szíves, ha rejtett számon hívlak, vedd fel, mert az én vagyok. Jó lenne beszélni, meg egyeztetni egy látogatást, örülnék, ha bejönnél hozzám! Remélem, jól vagy! Én már nagyon unom, borzasztó ez a bezártság... meg a körülmények... Lesz mit mesélni, de gondolom, neked is. Vedd fel, légy szíves, ha a magánon hívlak, én leszek az! Délután hívlak vagy hétvégén, délelőtt dolgozom... még nekem is dolgozni kell, de kivagyok… Szeretlek, hívlak a napokban