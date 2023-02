Megdöbbentő családi titokról rántotta le a leplet Pécsi Ildikó fia

A 2020-ban elhunyt Pécsi Ildikó fia, Szűcs Csaba, egyáltalán nem tartozik azok közé, akik szívesen szerepelnek a médiában, és gyakran adnak interjút a családról, a magánéletükről. A teniszedzőként tevékenykedő férfi most mégis kivételt tett!

Őszintén vallott Pécsi Ildikó fia Fotó: Bors

Egészen pontosan L. Péterfi Csaba Zavarhatok? című műsorában vendégeskedett, ahol egy órán át beszélt édesanyjáról és édesapjáról, arról, hogy milyen volt egy híres sztárpár gyerekeként felnőni, de természetesen a szomorúbb témákat is említette: őszintén válaszolt a válását és a családi viszályt érintő kérdésekre is.

Tette már csak azért is, mert a kérdezőhöz, L. Péterfi Csabához is különleges kapcsolat fűzi. Utóbbi volt Pécsi Ildikó legfőbb bizalmasa és egyben fogadott fia, aki a halála után könyvet írt a legendás szépségű színésznő igazán kalandos életéről.

Szűcs Csaba a beszélgetés során egy igencsak pikáns családi titokról is lerántotta a leplet. Nevezetesen arról, hogy első házasságát, ami Pártos Csillával köttetett, nem is annyira ő forszírozta, sokkal inkább Pécsi Ildikó!

- Azt kell mondanom neked erről a házasságról és az azt megelőző időszakról, hogy azért a Pécsi Ildikó féle pressziót azt éreztem, azt nem lehet nem érezni. Ennek ellenére gyáva dolog lenne azt mondani, hogy ezt tette velem az én édesanyám. Úgy emlékszem, hogy nagyon nem kellett győzködni. Az biztos, hogy ennyire ő soha nem állt bele semmilyen ilyen jellegű kérdésbe. Úgy gondolom, ha ez száz százalékban ellenemre lett volna ez a dolog, akkor ellenálltam volna, bármennyire is voltam jó gyerek. Ebben én is benne voltam, a döntést is én hoztam meg, az viszont igaz, hogy soha ennyire komoly nyomást nem éreztem a szülői részről. Mégsem lennék korrekt, ha azt mondanám, hogy ez egy rám erőltetett dolog volt. Én is benne voltam, és lett utána közel húsz év házasság - fogalmazott Csaba, aki nagyon szeretett volna megfelelni a szüleinek annak idején.

Az már viszont szomorú, hogy ez a házasság fájdalmas és viharos válással végződött, ami aztán családi viszályba és jogi csatározásba csapott át, amire tulajdonképpen ráment Pécsi Ildikó egészsége.