Nem lehet máshova nézni: hatalmas dekoltázst villantott Horváth Gréta

Az Ázsia Expressz egykori sztárja bizony keményen küzdött, hogy bebizonyítsa magának és másoknak: képes leadni a pluszkilókat. 2021-ben életmódot változtatott, miután kiderült, hogy inzulinrezisztanciája van. Kikerültek ételek a listájáról, edzeni is jár, és ennek meg is lett az eredménye. Eddig 25 kilótól szabadult meg és most már magabiztosabbnak is érzi magát.

Fotó: Instagram

"Szeretném, ha Te is bíznál magadban, mert én nagyon-nagyon lentről indultam. Ez legyen egy motiváció neked, ahogy engem is motivált anyukám: „Csináld meg magad! Ne foglalkozz semmi mással, ez a te időd, és hiszek benned!” - írta egy korábbi posztjához az influenszer.

Gréta most már bátrabban mutatja meg magát bikiniben is, legutóbbi posztjában pedig a dekoltázsa vonja magára a figyelmet.

Az édesanya arra biztat mindenkit, hogy kezdje el az életmódváltást, de ne buta divatdiétákat kövessenek, hanem ésszel kezdjenek el enni, csökkentsék a szénhidrát, de főleg a cukorbevitelt. Mint mondta, neki is voltak mélypontok, amikor fel akarta adni, de végül mindig továbblendült, aminek meg is lett az eredménye.