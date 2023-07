„Nagyon-nagyon lentről indultam” – 25 kilótól szabadult meg Horváth Gréta - Videó

Inzulinrezisztenciája miatt kellett életmódot váltania. Ezzel pedig nemcsak a plusz kilók szaladtak fel a gyönyörű sztáranyukára, hanem gyakran küzdött szédüléssel és hányingerrel is, így nem volt kérdés, hogy muszáj változtatnia. A célja elérése érdekében pedig több étel is tiltólistára kerültek nála és a mozgásra is jobban odafigyelt.

A sztáranyuka jobb formában van, mint valaha / Fotó: Instagram

Horváth Gréta most pedig megmutatta az Instagram-oldalán a 21 hónapos kemény munka eredményét, amitől még követőinek is elállt a szava.

Szeretném ha Te is bíznál magadban, mert én nagyon-nagyon lentről indultam. Ez legyen egy motiváció neked, ahogy engem is motivált anyukám: „Csináld meg magad! Ne foglalkozz semmi mással, ez a te időd, és hiszek benned!”

– írta Gréta a videóhoz, amin még azt is feltüntette, hogy nincs filter rajra, valamint hogy összesen 25 kilótól sikerült megszabadulnia.

Voltak közben nehézségek, pillanatok, amikor feladtam volna az egészet a picsába. Viszont ez az én szupererőm. Kitartás, és az, hogy hiszek magamban!

– írta videójára az influenszer, aki rengeteg dicséretet és főleg kérdést kapott, hogy mégis hogyan érte el ezt az elképesztő alakot, amire kommenteben úgy reagált: