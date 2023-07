Megszólalt Kulcsár Edináék kutyatrénere: ennyi időt szakítanak mostanában kedvencükre

A minap óriási port kavart Kulcsár Edina bejegyzése, melyben azt mutatta meg, hogyan szedte darabjaira az udvart a kiskutyájuk. A pár hónapos Jin valójában a kukával és annak tartalmával ismerkedett meg közelebbről. A követők úgy vélik, hogy ez annak az eredménye, hogy a pár nem foglalkozik eleget a négylábúval. Hazánk egyik legnépszerűbb kutyatrénere azonban megcáfolta ezt az állítást.

Fotó: Szabolcs László

Kaptak hideget-meleget a kutyájuk miatt Kulcsár Edináék.

Edina és G.w.M. felelős gazdik

Mint ahogy arról már korábban lapunk is beszámolt, Nyakas Gábort már a kiskutya érkezése előtt felkereste a család, azóta pedig a rapper jár vele tréningezni. A nyári időszakban mindenki elfoglalt, ezért fordulhatott elő, hogy pár óra kimaradt az eb oktatásából, de ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkoznának vele. Inkább arról van szó, hogy Jin még kölyök, és szeretné felfedezni a világot.

Egy kölyök kutyánál ez normális...

– kezdte a Borsnak Nyakas Gábor, aki hozzátette: nem egyedi „probléma”, amivel Edina és G.w.M. szembesült. Aki ugyanis kölyök kutyát vállal, számítania kell arra, hogy az elején bizony bánja egy-egy papucs vagy zokni, hiszen így ismerkednek a nagyvilággal az ebek. Arról viszont szó sincs, hogy elhanyagolnák a négylábút.

– Persze, sokan keresik ilyenkor, hogy mibe lehet belekötni, de azért tegye mindenki a szívére a kezét, főleg a kutyások... Ne mondják, hogy velük nem történt még ilyen. Mindenki tudna többet foglalkozni a saját kedvencével, még én is, ezért könnyű dobálózni ezekkel a szavakkal. A lényeg viszont az, hogy Edinával és Márkkal azóta dolgozom együtt, hogy elhozták Jint. Tény, hogy mostanában kevesebb idejük volt a kisbaba és a koncertek miatt, de azt ki merem jelenteni, hogy eleget foglalkoznak a kedvencükkel. Miután pedig kikerült ez a sztori az internetre, beszéltem is velük és elmondtam, milyen praktikákkal, trükkökkel tudják lekötni a kölyök figyelmét - tette hozzá a tréner, aki mindenkinek azt tanácsolja, hogy a kinti kukákat zárják le és próbálják megtanítani az ebeknek, mit jelent a „nem szabad” utasítás. Emellett hasznos lehet egy-két otthoni játék is, amit naponta lehet váltogatni. A kutyák gyorsan ráunnak ezekre, de pár száz forintból otthon is tudunk gyártani hasonlót - emelte ki a szakértő tréner.