Valóra vált Palvin Barbi álma: a szülei kíséretében ment férjhez

Mint arról a Bors elsőként beszámolt, szombaton férjhez ment Palvin Barbara divatmodell. A világsztárt a hírek szerint az édesapja kísérte az anyakönnyvezető elé, a ceremónián pedig jelen volt az ifjú férj, Dylan Sprouse színész famíliája is. A két család egyébként most először töltött huzamosabb időt együtt és úgy tűnik, hogy nem csak a fiatalok között nagy a harmónia, az újdonsült rokonok is nagyon jól kijönnek egymással. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a családtagok már napok óta a helyszínen tartózkodnak, ami egyébként a Palvin család érdekeltségi körébe tartozik.

Elbújva a világ elől

Palvin Barbara és a színész kedvese New Yorkban élnek, a hétköznapjaikat a forgatások és kötelező partik teszik ki, állandóan emberek veszik körül őket, így nem csoda, hogy eldöntötték: amikor összekötik az életüket, a szeretteiken kívül senki mást nem akarnak látni. Így esett a választás a magyarországi családi birtokra, mint tökéletes helyszínre. Barbi korábban egyébként azt nyilatkozta, hogy esélye sem lenne Amerikában férjhez menni, mert a szülei azt biztosan nem engedélyeznék.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse Fotó: Northfoto

Ki izgult jobban?

"Kizárt dolog, hogy ne Magyarországon legyen az esküvő, a szüleim megölnének." - nyilatkozta viccesen a világhírű modell nemrégiben a V Magazinnak adott egyik interjújában, ahol arra is kitért, hogy melyikük izgul jobban az esküvő miatt. Dylan vagy ő?

Egyértelműen Dylan, aki nagyon fél a menyasszonytánctól, mert nem tartja magát a parkett ördögének

– válaszolta a magazin kérdésére Palvin Barbara.

Hogy Dylan végül hogy nyomta, arról még nincsenek információk, de biztosak lehetünk benne, hogy hamarosan megérkeznek az első hivatalos fotók a menyegzőről és az azt követő buliról is, ha máshol nem, Barbi hivatalos közösségi oldalain. Addig is itt egy egyelőre exkluzív fotó a menyasszonyról, ahogy épp a leendő férjéhez siet. A képet lapunk egyik szemfüles olvasójának köszönhetjük.