Megszólalt a botrányokról Gáspár Laci: Sosem mondtam, hogy szent vagyok

Megjelent Gáspár Laci új klipje, amely a Nincs kiút című dalhoz készült. "És itt is van! Hallgassátok szeretettel! Hangerőt feltekerni!" - írta péntek este a Facebook-oldalán az énekes, majd egy videóval jelentkezett és váratlan vallomást tett.

"Sziasztok! Nemrég jelent meg az új klipem, egészen pontosan ma 7 órakor. Kint van már a YouTube-on, remélem a Spotify-on is hamarosan kint lesz, és remélem, fog nektek tetszeni. Eljöttünk ünnepelni ide a Türkizbe, itt van velem a feleségem, a kicsi Noel, akinek a mai nap vettük át az új pókemberes ruháját. Két hónapot vártunk rá, de megérkezett. Na most a klipre is vártunk egy pár hetet, hogy megérkezzen. Azért tartom fontosnak, hogy beszéljek a klipről, vagy nem is a klipről, hanem az előzményekről...

Az utóbbi időben történt velem egy jó pár dolog. Jó is, rossz is, belekeveredett a nevem egy jó pár botrányba is. Most nem arról akarok beszélni, hogy mi volt igaz, mi nem volt igaz, hanem azt szeretném elmondani, hogy sosem mondtam hogy szent vagyok, sosem mondtam, hogy hibátlan vagyok

- fogalmazott Gáspár Laci.

Egy későbbi videóban hozzátette, nagyon illik a dal és a klip is azokhoz a dolgokhoz, amik a múltban történtek vele.