Liptai Claudia: Az egész életem szenvedélyes, még a pogácsát is ennek megfelelően eszem

Liptai Claudia nem ok nélkül az ország egyik legkedveltebb színésznője és tévése. Megkerülhetetlen személyisége mindenkire hatással van, nincs ember, aki nem tudna vele együtt nevetni egy-egy vicces beszólásán. A szinte állandó jókedve a magánéletében is megvan, és talán ez az egyik titka annak, hogy ennyire kiegyensúlyozott ő és a házassága is. Többek közt erről is beszélt a hot! magazinnak adott interjújában.

Fotó: Máté Krisztián

Hiszek abban, hogy az élet komoly történéseit és dolgait néha muszáj kicsit komolytalanul, illetve humorral kezelni.

Ha bármi nagy baj van (ami sajnos akármikor jöhet), abban kell bízni, hogy a következő pillanatban érkezik valami új, ami sokkal jobb, és ami nem sírós – magyarázta Clau, miközben a férjére mutatott, jelezve: az ő életükben is nagymértékben jelen van a humor.