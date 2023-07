Lebukott Meghan Markle, kiderült, mitől olyan fiatalos - Videó

Az amerikai színésznő egy csapásra elbűvölte szépségével Harry herceget. Többek szívét is megdobogtatta, de eddig titok fedte a sikerének a titkát. Ám most kiderült, hogy milyen szépészeti módszerrel tartja magát fiatalosan a hercegné.

Meghan Markle / Fotó: AFP

Bukkális arcmasszázzsal tartja fiatalon magát Meghan Markle, mely során a mélyizmokat masszírozzák, így azok ellazulnak és a görcsösség kiáll a bőrből. A rendszeres arcjoga frissítheti a fáradt bőrt, de hogy pontosan, milyen kezelés ez, és még mire hasznos, arról Szalontai Alexandra Pálma beszélt a Mokka műsorában.

„A bukkális arcmasszást nem nagyon lehet elsajátítani, hiszen azt otthon nem ajánlatos végezni. Ez egy nagyon mély izommasszás” – árulta el a szakértő.

„Van egy bukkális régió az arcon, ez az állkapocs körüli rész. A szakember egy latexmentes, pudermentes kesztyűvel benyúl a szájba és hüvelykujjal, egyszer csak mutatóujjal is és nagyon finoman a mély izmokat átmasszírozza ezeken a területeken. Ennek nemcsak fizikai hatása van, hanem van egy stresszoldó hatása is, miáltal az izmok egy picit ellazulnak és az a görcsösség kiáll a bőrből, illetve az izmokból. Ezáltal kapunk egy sokkal feszesebb textúrájú bőrt” - mesélt a kezelésről Szalontai Alexandra Pálma, aki elárulta, hogy gyulladt aknés bőrökön ezt a módszert nem is szabad használni.