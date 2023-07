Kiakadtak Solti Ádámék, kiszivárgott a babájuk neve

Solti Ádám és felesége, Berni számtalan megpróbáltatáson van túl. Elég csak a megcsalási botrányra gondolni, ami csaknem egy évvel ezelőtt robbant ki. Solti még 2010-ben került közelebb egy rajongójához, időközben megismerkedett azzal a nővel, akit feleségül is vett. Immár házas emberként sem szakította meg a viszonyát, a másik nő lett a szeretője, párhuzamos kapcsolatban élt a művész. Bár bevallása szerint csak évente párszor látogatta meg a nőt, 2020-ban megszületett a közös gyermekük, miközben Bernivel évek óta küzdöttek egy babáért.

Fotó: TV2

Solti Ádám és Berni első közös gyermeküket várják, a rajongók pedig a kicsi nevét is kikutatták.

"A nő tudta, hogy házas vagyok"

– Voltak hullámvölgyek a kapcsolatunkban a feleségemmel és én a leggyávább, legrosszabb dolgot választottam, félreléptem. A nő tudta, hogy házas vagyok, nem kecsegtettem azzal, hogy elhagyom Bernit, pontosan tisztában volt vele, hogy ő egy szerető és akármilyen borzalmasan is hangzik, csak arra kell, hogy évente néhány alkalommal, pár órára jól érezzem magam.

A sokk akkor ért, amikor 2020-ban közölte, teherbe esett tőlem és megtartja a gyereket. Nem akartam elhinni. Először könyörögtem neki, hogy ne tartsa meg, hiszen én nem akarom ezt a gyereket, de ez mindig a nő döntése. Az ő teste, akarata, jogilag sem volt semmilyen lehetőségem arra, hogy ne legyek apa. Mindezt úgy, hogy a feleségemmel évek óta küzdünk egy babáért, ennek nem így kellett volna történnie – mondta Ádám, aki kérlelte volt szeretőjét, vetesse el a gyermeket, amikor pedig sarokba szorítva érezte magát, átlépett egy határt

– ismerte be tavaly a színész, aki azóta lezárta a múltat és csak a jövőre koncentrál a feleségével együtt. Így történt meg az is, hogy a számtalan sikertelen próbálkozás után, 2023-ban végre bővülhet a családja, ráadásul egy kisfiúval.

Kiderült a baba neve

Egy "önkéntes detektív" a Redditen publikálta a nyomozását, kiderítette, hogy mi lehet majd Solti Ádám és Berni kisfiának a neve. A rajongó elképesztő részletességgel végezte el a kutatómunkát, minden apróságra figyelt, még annak a dekoratőrnek a posztjait is átfésülte, aki a sztárpár babaszobáját megálmodta.

Berni megosztotta az egyik babaszoba dekort, aztán véletlenül követtem az alkotót is. Szerintem Benjamin lesz a kisfiú neve

– fogalmazott a Redditen a "szimatoló", aki azzal a fotóval vetette össze a találatát, amelyet Berni osztott meg az Instagram profilján. Még azt is megszámolta, hogy hány darab zsinórból áll az a bizonyos kosár, amit a Benjamin név díszít. Nem kellett sok időnek eltelnie ahhoz, hogy a szülőkhöz is eljussanak a hírek... Akik azonnal cáfolták az értesüléseket.

– Nem szoktam az ilyenekre reagálni, mert értelmetlennek tartom ezzel tölteni az időmet - mondta a kismama. Nem tudom, más miért nem gondolja ezt ugyanígy, mikor neki áll nyomozni. (...) A lényeg: nem Benjamin lesz a kisfiúnk neve. Nem azért nem tettem még közzé a nevét, mert egy újságnak fogjuk eladni, hanem mert még szeretnénk megtartani magunknak, ahogy minden mást is vele kapcsolatban. Most is és a jövőben is – fakadt ki az Instagram oldalán Berni.