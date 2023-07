Erre költött egy vagyont Jákob Zoli – meg is bánta

Magyarország 37. leggazdagabb embere néha elcsábul, és nem tagadja, hogy teljesen fölösleges, vagy éppen túlzóan drága holmikat is megvásárol. Jákob Zoli pontosan meg is tudja mondani, melyik vásárlása volt teljesen felesleges.

Jákob Zolival is el tud szaladni a ló Fotó: Jákob Zoli

− Néhány éve Szingapúrban sóztak rám egy Cartier karkötőt, ami egy párducot ábrázol és ami gyémántokkal van kirakva, illetve a szeme smaragdkövekből van. Azt nem mondanám, hogy nagyon megbántam, de hogy fölösleges pénzszórás volt, az biztos.

A pontos összeget nem szeretném elmondani, de maradjunk annyiban, hogy legalább három Rolex óra kijönne az árából és nem az alapmodellekre gondolok

− árulta el kollégánknak a következő Nagy Ő, aki a Bors napilap pénteki számában, valamint a BorsOnline oldalán hosszabban is beszél a néha vele is megeső, felesleges költekezésről – és az említett ékszert is megmutatja.