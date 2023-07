„Bomba csaj vagy!” – még Szandi is elámult a TV2 sztárjának bikinis testétől

Barta Sylvia sokakhoz hasonlóan épp a várva várt nyári pihenését tölti, felhőtlen kikapcsolódásról pedig több fotót is megosztott a gyönyörű időjós.

Barta Sylvia 53 évesen is tökéletesen fest bikiniben Fotó: TV2

Eddig sem volt titok, hogy a TV2 sztárja mindig nagyon figyelt az egészségére és az alakjára, ennek pedig meg is látszik az eredménye, hiszen a kétgyermekes 53 éves édesanya bomba testén ámulnak követői. Barta Sylva ugyanis 20 évet is letagadhatna legújabb, Instagramra feltöltött bikinis fotói alapján, amelyeken egy medencében élvezi a nyarat, rajongói pedig a csodás látványt. Így nem is csoda, hogy rengeteg dicsérő kommentet kapott, illetve azt is sokan kérdezték, hogy mit kell tenniük, hogy így nézzenek ki.

„Könyörgöm, ezt hogy kell csinálni!?!?”

„Ki ez a 20 éves csajszi? Nem tudom de nagyon csinos!”

„Nagyon csinos vagy”

– írták mások mellett.

Emellett pedig még egy igazi magyar híresség is elámult a Sylvi alakján, ugyanis Szandi sem hagyta szó nélkül a látottakat.

Bomba csaj vagy!

– írta az énekesnő, aki nem mellesleg maga is elképesztő formában van.