„Életem életét élem jelenleg” – Tóth Andi először nyilatkozott a visszavonulása óta – Videó

Tóth Andi idén márciusban jelentette be, hogy visszavonul, nem énekesnőként tervezi tovább a jövőjét, azóta először állt kamerák elé. A Tények Plusznak őszintén beszélt a róla szóló pletykákról és botrányokról is.

Fotó: Markovics Gábor

Tóth Andi kicsit besokallt a reflektorfénytől, mások mellett ezért is döntött úgy, hogy felhagy az énekléssel. Andi a modell-műsorvezető Zimány Linda divatbemutatóján nyilatkozott a TV2 stábjának. Mint kiderült a páros már évek óta barátnők, bár bevallották, hogy egy kicsit azért irigyek is egymásra.

Én me time-ozok jelenleg. Van egy kutyám, kiköltöztem a városból, és életem életét élem jelenleg. Pont ez volt az ötletem, hogy minél távolabb kerüljek a médiától, de nyilván ilyen kis kiöltözős dolgokra nagyon örülök, hogy ha eljöhetek

– mondta Tóth Andi visszavonulásával kapcsolatban. A beszélgetés során az is kiderült, hogy még a Dancing with the Stars forgatásán szövődött barátság a közte és Zimány Linda között.

Akkor is ámulattal néztem, hogy hogy lehet ilyen tehetséges és gyönyörű ez a lány! Fantasztikus ember, és egyértelmű volt, hogy egy ilyen eseményre meg kell hívjam, mert szeretem, mikor gyönyörű nők vesznek körül

– mesélte a modell, amire Tóth Andi csak annyit mondott:

Ilyen energiákra van szükség a női társadalomban.

Azt is bevallották, hogy azért néha kicsit irigyek is egymásra.

Mindig lesem az Andit, mert a világ leggyönyörűbb nőjének tartom. Gyerekkoromban mindig barnahajú akartam lenni, de nekem nem áll jól, és ezért mindig kell egy barna szépség, akit idealizálhatok.

– mondta Zimány Linda, mire Andi úgy felelt: