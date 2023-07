A világ másik felére költöztek Britney Spears gyerekei: szóba sem állnak anyjukkal

A Page Six legutolsó értesülései szerint az énekesnő, Britney Spears fiai úgy költöznek Hawaiira az apjukkal, mostohaanyjukkal és féltestvéreikkel, hogy előtte már el sem köszönnek az édesanyjuktól.

Már egy éve nem látta a fiait. Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northphoto

A Page Six korábban azt is megerősítette, hogy a 41 éves Spears több mint egy éve nem látta a 17 éves Prestont és a 16 éves Jaydent, akik nem voltak jelen az anyjuk 2022 júniusában tartott esküvőjén sem. A kamaszfiúk állítólag azután határolódtak el az anyjuktól, hogy látták annak kétesnek tartott Instagram fotóit, melyeken sokszor ruhátlanul is megjelent. A fiai költözésébe maga Spears azután egyezett csak bele, hogy a volt férje konkrétan bírósággal fenyegetőzött.

Spears kapcsolata a gyermekeivel egyébként is némileg rejtélyesnek nevezhető, miután jó 13 évig tartó konzervátorsága alatt a magánélete végig védve volt a nyilvánosság elől. A fiaival még korábban egyébként gyakran osztott meg közös képet az Instagramján, elsőszülőtt fiát pedig az "első szerelmének" is nevezte.