Újabb plasztikai beavatkozásra vállalkozik Zalatnay Cini?

Évtizedeken át Zalatnay Cini volt az, aki a hazai sztárok közül a legnagyobb keblekkel büszkélkedhetett. Cini a kétezres évek elején tetetett be 570 köbcentis implantátumokat magának, mert az akkori szerelme, Márton Csaba rábeszélte. A keblek olyan sikert arattak, hogy 2001-ben felkérést kapott és el is vállalta, 53 évesen vetkőzött le a Playboy magazinnak.

Cini hatalmas keblei védjegyévé váltak Fotó: Fuszek Gábor

Sok gondot okoztak

A beültetés után pár évvel, 2006-ban azonban sokasodni kezdtek a problémák. Cini egyre több egészségügyi problémától szenvedett, melyek mindegyike összefüggésbe hozható volt a hatalmas mellekkel. Az énekesnő gerince és a háta is fájni kezdett, így végül nem volt más megoldás, mint az, hogy kisebbre cseréltesse.

Cini most sokkal egészségesebbnek érzi magát Fotó: Máté Krisztián

− Annak idején én is úgy éreztem, hogy nagy méretű implantátumot szeretnék, mert azt láttam esztétikusnak, és bár jó ideig valóban jól is funkcionált, mi több baromi jól nézett ki, de egy ponton túl teherré vált, pont a mérete miatt − mondta a Ripost megkeresésére Zalatnay Cini.

Molnár Anikóé még nagyobb

Zalatnay mellett az egykori Nagy Ő, Molnár Anikó is a napokban vállalta be, hogy hatalmas melleket csináltat, neki 650 köbcentis implantátumokat ültettek be.

Anikó műtétje jól sikerült, és bár még a lábadozás időszaka van, már most tudja, hogy nagyon fog örülni, mire teljesen begyógyulnak a sebei és megmutathatja végre a nagyvilágnak a végeredményt. Az örömében látatlanul is osztozik Zalatnay Cini, aki azonban óvatosságra int.

Egy ekkora implantátumnál egész egyszerűen elkerülhetetlen, hogy az idő múlásával ne okozzon hátfájást a viselőjének. Végül én is az eltávolítása, illetve a kisebbre cserélése mellett döntöttem. Biztos vagyok abban, hogy Anikó is így dönt majd később.

– mondta Zalatnay Cini, aki arra a kérdésre, hogy kés alá feküdne a jövőben, meglepő módon határozott igennel válaszolt. Vagyis nincs kizárva, hogy hamarosan újabb beavatkozásra vállalkozik.