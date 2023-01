Rejtélyes sorokkal üzent Amerikából Szandi szexi lánya

Szandi lánya, Bogdán Blanka fiatal kora ellenére remekül helytáll az Egyesült Államokban, ahol bébiszitterként dolgozik. A környezetváltozás mellett a lánynak egészségügyi gondokkal is meg kellett küzdenie az elmúlt időszakban, súlyos vesefertőzése miatt meg is kellett műteni, karácsony előtt két héttel pedig olyan szerencsétlen balesetet szenvedett, hogy szétnyílt homlokkal vitték a sürgősségire.

Fotó: Szandi

"Csak egészséget szeretnék kérni 2023-tól és azt, hogy ne legyen több könny. Másra nincs szükségem" - írta akkor szomorkásan Blanka.

Hétfőn pedig egy újabb sokatmondó bejegyzéssel jelentkezett. Egy 24 órán át elérhető Instagram-sztoriban a következő sejtelmes idézetet tette közzé:

"Remember to give yourself the same kindness you give to others."

Ez magyarul annyit tesz, hogy:

"Emlékezz rá, hogy magaddal is ugyanolyan kedves legyél, mint másokkal."

Vajon mire szeretett volna utalni?