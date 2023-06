Rajtakapták Vilmos herceget: ezt nehezen fogja tudni kimagyarázni

Nem szokványos helyre látogatott múlt pénteken Vilmos herceg. A trónörökös a június 23-ai nap nagy részét a Royal Ascoton, a brit arisztokrácia kedvenc lóversenyén töltötte felesége társaságában. Azonban este már máshol tűnt fel.

Vilmos herceg Katalin hercegné nélkül töltötte az éjszakát Fotó: AFP

Most a DailyMail birtokába jutott egy videó, amelyből kiderül, hogy Vilmos herceg egy londoni szórakozóhelyen töltötte a péntek estéjét két jó barátjával, akik egyben gyerekei keresztapjai is. Az is lehet, hogy a trónörökös két nappal korábbi születésnapját ünnepelték meg, amikor is betöltötte a 41-et.

A felvételen jól kivehető, ahogy a walesi herceg világoskék ingben táncikál az elektronikus zenére egy privát erkélyen, miközben egy sört szorongat a kezében - írja a Daily Mail.