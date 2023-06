Probléma merült fel Békfei Viki terhességével: nem indul be a szülés

Ahogy arról a Bors is beszámolt korábban, első közös gyermekét várja Békefi Viki és Feng Ya Ou. A közkedvelt páros azóta már azt is elárulta, hogy kislányuk lesz, illetve az is kiderült, hogy már örök hűséget is esküdtek egymásnak.

A házaspár már nagyon várja, hogy végre megszülessen a kislányuk Fotó: Máté Krisztián

Első baba révén rengeteg készülődés előzte meg a csöppség érkezését, szülei pedig már nem győzik kivárni, hogy babájuk megérkezzen. Ami érthető is, úgy pedig különösen, hogy a színész-énekesnő eredetileg június 6-ra volt kiírva, kislányának azonban még esze ágában sincs elhagyna édesanyja védelmező pocakját. Erről pedig házaspár maga számolt be az Instagram-oldalán, bejegyzésükből kiderül, hogy mindent megtesznek azért, hogy végre a kezükben tarthassák első gyermeküket, Viki ugyanis már 41. héten is túl van.

Ya Ou bejegyzésében megmutatta, milyen hatalmas már Viki terheshasa, a követőiktől pedig praktikákat kértek, a szülés beindítására.

A 3 év alatt nem sétáltunk ennyit, mint az elmúlt pár napban, mert hogy az beindítja a szülést. Van lépcsőzés is meg minden de szívesen elfogadunk még tanácsokat

– írta a leendő apuka. A páros egyébként majd egy dalban fogja elárulni kislányuk nevét, amit megszületése után fognak közzé tenni.