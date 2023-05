Békefi Viki: "Most a kislányunkra kell koncentrálnunk!"

Békefi Viki eleinte úgy gondolta, hogy az utolsó hónapban már nem fog dolgozni, azonban több olyan felkérés is érkezett, amire nem tudott nemet mondani. A legfontosabb szempont, ami a munkák elvállalása mellett szólt, hogy fizikailag és lelkileg is jól érzi magát a várandóssága alatt.

Az énekesnő bejelentette, túl van az utolsó fellépésén Fotó: Saját

Békefi Viki az Instagram-oldalán jelentette be, vasárnap utoljára lépett színpadra, férjével, Feng Ya Ou-val mostantól csak a baba érkezésére koncentrálnak. Az énekesnőt arról kérdeztük, hogyan érezte magát a fellépés után.

Nagyon vártuk már, hogy meglegyenek az utolsó fellépések, hiszen papíron két hét van hátra a szülés időpontjáig, de igazából bármelyik pillanatban jöhet

– kezdte a Borsnak Viki, és elárulta, elbúcsúzott már a színháztól, a fellépésektől és az egyéb munkáitól.

Nem akarom túlhajtani magam, természetesen nagyon fog hiányozni, de most a kislányunkra kell koncentrálnunk. Be vagyunk zsongva, végülis papíron 14 nap múlva megérkezik a kislányunk és egy másik életet fogunk élni. Izgalommal tekintünk előre és nem szomorúsággal hátra

– mondta izgatottan a gyönyörű kismama.

"Nem akarom lepasszolni a gyereket"

Néhány évvel ezelőtt, amikor egy nő édesanyává vált, nem volt kérdés, hogy legalább 3 évig otthon marad a kicsivel. Az évek előrehaladtával azonban a felgyorsult élet azt hozta magával, hogy ez az idő egyre rövidül. Egyes külföldi országokban már teljesen normálisnak számít, hogy az anyuka 6 hónap után visszatér a munkahelyére, ám a gyermekpszichológusok szerint ez nem tesz jót az anya-gyermek kapcsolatnak.

Vikit arról kérdeztük: hogyan döntöttek, előreláthatólag meddig marad otthon a kislányukkal?

– Az első pár hónap arról szól, hogy kötődés alakuljon ki, ez idő alatt nem is nagyon szeretnék visszamenni. Színházban nem tervezem, hogy ebben az évben próbafolyamatot csinálok, vagy hogy megyek játszani, persze ez több dologtól is függ. Ha tudom vinni magammal a kislányomat és Ya Ou-t a Madáchba, akkor elképzelhető, hogy jövőre bevállalok előadásokat, de egyelőre nem nagyon tervezem. Nem akarom “lepasszolni” a gyereket, ő a legfontosabb és vele szeretnék lenni, illetve Ya Ou is úgy szervezi a munkáit, hogy a lehető legtöbb időt tudjon tölteni a kislányunkkal. Mindent megteszünk azért, hogy jó szülők lehessünk és a gyerekünk számíthasson ránk – tette hozzá Viki, aki hozzátette, a művészvilág ebből a szempontból más, hiszen míg egy civil szakmában dolgozó nő a munkahelyén naponta eltölt 8-10-12 órát, addig a művészek elvállalhatnak 1-1 órás elfoglaltságot.

Hamarosan megérkezhet a pici Fotó: Bors

"Régen munkamániás voltam"

Vannak olyan hazai színésznők, énekesnők is, akik attól félnek, hogy mások “kifúrják” őket a helyükről vagy a szakma elfelejti őket, amíg a gyermekükkel otthon vannak.

– Külön egyéniségek vagyunk, mint nők és mint feleségek és szülők, de azt hiszem, ez nem egy olyan hozzáállás, ami előre visz. Ha így érezzük, akkor ne szüljünk gyereket, hanem építsük a karrierünket. Természetesen lehet mindkettőt egyszerre csinálni. Ha megalapoztuk, hiszünk benne és dolgozunk, amikor visszamegyünk, akkor ezzel nem lehet probléma, illetve szerintem 1-2 évig nem felejtik el az embert. Régen munkamániás voltam, de azt érzem, amióta várandós vagyok és érzem, hogy egy kis élet növekszik bennem, azóta ez visszaállt a normál kerékvágásba. Szeretnénk odafigyelni arra, hogy ne a munka legyen az első, hanem kislányunk – szögezte le a bájos kismama, aki izgatottan várja, hogy a karjaiban tartsa a kislányát.