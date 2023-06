Megrázó részletek: vetéléseiről vallott Pásztor Anna

Pásztor Anna szép karriert tud maga mögött, bár tragédiák sora árnyékolja be a múltját, életigenlése, játékossága kihúzta minden gödörből.

Pásztor Anna az életszemléletéről, múltbeli fájdalmairól vallott (Fotó: YouTube)

Balett-táncos lett volna

Az Anna and the Barbies nevű zenekar frontembere Kadarkai Endre műsorában mesélt az életéről, többek között a múltbeli pofonokról, kudarcokról. Egyik első nagyobb fájdalma az volt, mikor hajszálnyira volt az átütő sikertől modernbalett-táncosként. Végül térde nem bírta a terhelést, így fel kellett adnia, ami addig az élete szerves része volt. De leckeként fogta ezt fel, amiből tanulni tud, csakúgy, mint vetélései esetében is.

„Kettő kisbaba is volt"

− A kudarc egy olyan kulcs, titkos üzenet a világtól, amit ha meg tudsz fejteni, óriási nagyot ugratsz.

Volt olyan kisbaba, aki nem tudott megszületni, sajnos elvetéltem.

Meg kellett fejtenem, hogy miért. Abban a pillanatban, hogy megfejtettem: puff, óriási ugrás. Pszichésen, lelkileg, nőileg... Kettő kisbaba is volt. Az egyiknek eleve nem volt szívhangja nyolchetesen. A másik kisbaba, sajnos ő halmozottan hátrányos volt. Az a fajta készenléti szint, amin én voltam, mint anya, az nem volt elég, hogy én egy gyereket olyan mélységben, és szeretetben tudjak nevelni, mint ahogy azt most csinálom. Jó kis nyugis, hippi anyuka lettem volna, itt a gyerek jó'van. A lelki mélység, a vágy hiányzott − ismerte el elgondolkozva az énekesnő.

− Amikor elment az első baba, az olyan volt, mintha egy középkori kardot ide belém szúrtak volna, és megforgatták. A másik baba jóval nagyobb volt, négy hónapos volt, félig meg is kellett szülni. Az a pár nap a kórházban, az olyan turbulencia, gyökerestül tépi ki az életet. Utána az a folyamat, amíg én üvöltve-bőgve megtanultam, hogy min kell változtatnom, felfogtam, hogy: Anna, nem voltál kész, amilyen lelkiséggel be akarod fogadni ezt a kis lényt. Valaki pedig azt mondta, csak beköszönt.

A műsorvezető kérdésére Anna azt is elmesélte, fia, Benji születése után a szülés utáni depressziót is megtapasztalta, háromnegyed évig küzdött vele. Gyógyszerszedéstől kategorikusan elzárkózott, és úgy érezte, az sem elég, ha barátokkal, pszichológusokkal beszél. Saját magát kellett kirángatnia a „mocsárból". Apró örömökbe, tanokba próbált kapaszkodni, ez lendítette át, s ezáltal nyerte vissza híres életszeretetét.

Kétgyermekes anyuka lett

Annának és akkori párjának végül két gyermeke született, kisfiát, Benjit 2013 novemberében hozta a világra, lányát, Zoét pedig 2016 januárjában. 2020 végén árulta el Anna, hogy közel 30 év után, szakítottak gyermekei édesapjával, ám jó viszonyuk megmaradt, azóta pedig a szerelem is újra rátalált.