Megható fotón Nagy Ervin és Borbély Alexandra ikrei

Mivel Nagy Ervin és Borbély Alexandra féltve óvják a kis Elzát és Franciskát, ezért csak nagy ritkán osztanak meg róluk friss fényképeket. Ráadásul még akkor is odafigyelnek, hogy ki legyen takarva az arcuk.

Borbély Alexandra / Fotó: Knap Zoltán

Ám most a színésznő kivételt és egy meghitt fotó erejéig megmutatta kislányai gyönyörű arcát. Persze a fénykép félhomályba készült, hogy azért mégiscsak védve legyenek a csöppségek. Egyébként akármikor kerül elő egy újabb fénykép Borbély Alexandra és Nagy Ervin gyönyörű ikerlányairól, mindig megolvasztják a rajongók szívét. Ez most sem volt másképp, amit a bejegyzésre összegyűlt szívecskék száma is bizonyít.

- Idill – írta találóan bejegyzésében Alexandra, amit ide kattintva tekinthettek meg. Ám ez a pár percnyi nyugalom nem sokáig lesz állandó. Ahogy az ikrek egyre nagyobbak lesznek, valószínűleg annál több munkát fognak adni édesanyjuknak.

Nemrég Alexandra arról beszélt: noha sok anyukának rémálma, ha ikrei születnek, ő kifejezetten jól bírja. Noha volt egy hasfájós korszak, most kifejezetten jól alszanak a kislányok.

– Nagy szerencsém, hogy most már nyolc órát alszanak egyhuzamban, így szinte mindig kipihenten ébredek. Aztán amikor felkelünk, etetéstől etetésig számolom az időt. Főzök, sütök, egyik gyereket magamra kötöm, a másikat a ringatószékbe teszem, és így éljük napjainkat. Sétálni járunk, hol Ervin megy velük, hol én, és van egy tündéri dadusunk is, aki folyamatosan segít – mesélte a színésznő a Glamour-nak