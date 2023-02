Ritka pillanat: ikerlányairól mesélt Borbély Alexandra

Október 12-én jött világra Borbély Alexandra és Nagy Ervin két kislánya, Franciska és Elza. A kicsikől jellemzően sem a színésznő, sem szintén színész párja nem sűrűn posztol, csak egy-egy különleges alkalom kapcsán pillanthatunk bele az életükbe, és bizony az sem mindennapos, hogy az elmúlt hónapokról olyan részletességgel meséljenek, mint azt most az anyuka tette.

Borbély Alexandra a Centrál Színház egyik darabjában. A színésznő elárulta: noha nyilván egy darabig még nem megy vissza játszani, a következő évadban már szeretne újra színpadra lépni Fotó: Knap Zoltán

Alexandra többek közt arról beszélt: noha sok anyukának rémálma, ha ikrei születnek, ő kifejezetten jól bírja. Noha volt egy hasfájós korszak, most kifejezetten jól alszanak a kislányok.

– Nagy szerencsém, hogy most már nyolc órát alszanak egyhuzamban, így szinte mindig kipihenten ébredek. Aztán amikor felkelünk, etetéstől etetésig számolom az időt. Főzök, sütök, egyik gyereket magamra kötöm, a másikat a ringatószékbe teszem, és így éljük napjainkat. Sétálni járunk, hol Ervin megy velük, hol én, és van egy tündéri dadusunk is, aki folyamatosan segít.

A lelki békémhez elengedhetetlen, hogy amilyen gyakran lehet, haza tudjak menni Szlovákiába, anyukámkhoz. Ervinnel eleinte tartottunk tőle, hogy a lányok bírni fogják-e az autózást, de szerencsére teljesen jól viselik, úgyhogy mostanában többször is meglátogattuk a szüleimet, ami mindig óriási élmény.

Szeretem együtt látni őket. Megnyugtató és biztonságérzetet ad. Anyukám természetesen szerelmes az unokáiba – mesélte a színésznő a Glamour-nak, hozzátéve: fontosnak tartotta, hogy a gyerekek mellett is hagyjon időt magára.

– Igyekszem új, egyszerű hobbikkal feldobni a hétköznapokat. Most például elkezdtem társastáncra járni - ez egy bakancsilistás álmom volt. Mindenfélét táncolok gyerekkorom óta, most lett rá lehetőségem, hogy a klasszikus társastáncokat is kipróbáljam.

Ha énidőt szeretnék, el kell mennem otthonról. Minden hét elején megbeszéljük Ervinnel az időbeosztást, ki, mikor, mit csinál, mikor mennék edzeni, táncolni, barátokkal kávézni és arra is figyelünk, hogy lehetőség szerint közös programjaink is legyenek

– magyarázta.

Borbély Alexandra azt is felfedte, jelenleg még nem hiányzik neki a munka, de azért meg szeretné beszélni hamarosan a Katona József Színházzal, hogy a jövő évadban egy-két előadásra visszatérhessen.

Nem számítottak rá, hogy ikreik lesznek

Az egyébként, hogy ikreik születtek, igazi meglepetés volt számukra.

– Nem is álmodoztam ikrekről, de az első pillanattól kezdve nagyon örültem, nem estem kétségbe. Még nagyobb ajándéknak éltem meg, mint amit szerettem volna.