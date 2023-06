Majoros Hajnalka: Most nem szívesen költöznék Amerikába!

Majoros Hajnalka és családja nagy utazása kalandosan indult májusban! A család első állomása a kanadai Vancouver volt, ahová ők szerencsésen megérkeztek, de a bőröndjeik elkeveredtek. A tervek szerint egy hétig maradtak volna északon, de az esős idő miatt két-három nap után úgy döntöttek, hogy jöjjön inkább a forró – és számos szórakozási lehetőséget tartogató – Las Vegas!

Majka és Majoros Hajnalka nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy élményeket adjanak a gyerekeiknek - Fotó: hot! magazin archív

– Mondják, hogy sose pakold be a legjobb cuccaidat, ha repülővel utazol, de persze nem tudtuk megállni: a fiúk összes kedvenc focimeze is a csomagokban volt. Ezért amikor két nap késéssel megérkeztek a bőröndjeink, annyira örültünk, mint a karácsonyi ajándékoknak – kezdte mosolyogva Hajni. – Peti mindenről szeret gondoskodni, ezért béreltünk egy kertes házat a zöldövezetben, húsz percre a nyüzsgő belvárostól. Sőt, két hétre a testvé­reméket is kihívta, mert nyugodtabb szívvel ment el este játszani, ha a sógorom vigyázott ránk – mesélte a hot!-nak.



Majoros Hajnalka fia már most imádja Amerikát!

Köztudott, hogy a családfő nagy rajongója a világ legnagyobb szórakoztatóközpontjának, de a fiaik is kezdenek ráérezni az amerikai álom ízére. A házaspárt pedig számtalan emlék köti ide.

– Nekem például Vegasban, a vörös szikláknál volt az utolsó Playboy-fotózásom, mielőtt leköszöntem. Peti nagyon szeret itt: amikor megismerkedtünk, kettesben is voltunk, majd jöttek a gyerekek. Olivér első születésnapját is itt ünnepeltük, itt tanult meg járni! Nagy élmény, amikor autóval nekivágunk az estéknek, és meglátják a lányokat, akik a programokat hirdetik. A 11 éves Marci már huncutul mosolyog: „Imádom Amerikát!” A gyerekek nálunk is könnyebben alkalmazkodnak: a nagyfiamra bíztam már az összes ügyintézést. Már bennünket is kijavít, annyira jól beszél angolul! Jó a memóriája, akárcsak az apukájának; autodidakta módon elkezdte a spanyolt is. Sőt, talált egy zongorát a házban, az is magával ragadta – mondta büszkén az édesanya.

A szülőknek kedvenc játékuk is van

Hajnit már kevésbé köti le a sok színes show-műsor, de időnként elkísérte a férjét a casinóba.

A szerencsejátékra Hajni is rá tud hangolódni, de csakis addig, amíg nyerő szériája van! - Fotó: hot! magazin archív

– A pihenés része jobban esett, de amikor a tesóm vigyázott a gyerekekre, elszöktünk kettesben vacsorázni vagy játékgépezni. Kedvenc játékunk is van Petivel, szerinte szerencsés kezem van. Az Umpalumpa egy hatalmas színes gép, izgalmas játékokkal. Önfeledten és hangosan tettük próbára a szerencsénket. Peti élvezi, hogy én is rá tudok hangolódni. De csak addig szeretem, amíg nyerő szériám van – nevetett az édesanya. – A gyerekekkel is rengeteg programon vettünk részt: az állatkert, az óriáskerék mindig kötelező. Napközben focitáborba jártak, hogy ne maradjanak le, nekik könnyen megy a beilleszkedés. Szeretem ott az emberek nyitottságát, kedvességét, például hogy nők is megdicsérnek nőket. Ennek ellenére most nem szívesen költöznék Amerikába, hiszen gyötörne a honvágy. Az viszont lehetséges, hogy hamarosan visszatérünk egy hosszabb, három hónapos kalandra.

Paprikahiány Hajni elárulta, hogy mi volt a kedvenc ételük, és az is kiderült, hogy házias fogásokat is készítettek. – Van egy kedvenc burgerláncunk, ami természetes alapanyagokat használ, az ebédre és vacsorára is bármikor jöhetett. A tesómmal főztünk is, de kihívás volt például pirospaprikát és ételízesítőt találnunk a pörkölthöz, csak egy nemzetközi boltban árulták – mosolygott.