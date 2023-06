Magyarország Szépe 2023 a Dunán: Veréb Tamás nem kér a féltékenységből

Ma este 19:45-kor a Dunán visszatér a világ legrangosabb szépségversenyének nemzeti döntője, a Miss World Hungary. Az élő show-ban 16 versenyző közül a zsűri dönti el, hogy ki lesz Magyarország szépségkirálynője és ki képviselheti hazánkat a világversenyen. Az izgalmak és sok sztárvendég produkciója mellett Veréb Tamás is fellép. A Bors munkatársai megkeresték a színészt, aki szívesen mesélt az említett lehetőségéről.

Veréb Tamás is fellép a Miss World Hungary szépségversenyen - Fotó: Csapó Balázs

Nem ez az első szépségversenye

Veréb Tamás már több szépségversenyen volt sztárvendég. A 2016-os Sztárban sztár nyertesének ez már a harmadik alkalom, hogy a gyönyörű lányok gáláján kell előadnia.

– Ez a harmadik alkalom, hogy szépségversenyen léphetek fel. A Miss World Hungary az egyik legnézettebb és az egyik legnívósabb show Magyarországon és egy ilyenben remek lehetőség és megtiszteltetés fellépni – jegyezte meg az énekes, aki bevallása szerint nagyon komolyan veszi munkáját.

"Nem árulok zsákbamacskát"

Tamás szerint a sok szép nő között azért kell koncentrálni, de nem árul zsákbamacskát.

– Ez is csak egy fellépés. Vannak olyan helyzetek, amikor sok szép nő veszi körbe az embert, ekkor fokozott koncentrációt igényel az előadás. Jelen helyzetben nyilván van egy plusz hangulata, de úgy érzem, azért is vagyok ott, hogy segítsek a lányoknak, hiszen egy ilyen tévés műsor nagyon feszített tempójú és nagy lehet a stressz. Remélem az energiáimmal tudok nekik segíteni – fejtette ki az énekes, aki nemrég jelentette be kapcsolatát a nyilvánosság előtt.

Hétköznapi szituáció

A dalszerző nem kér a féltékenységből, ha egy előadásról van szó…

– Egy előadóművész életében ez egy tökre hétköznapi szituáció. Ez egy fellépés, nekem valamilyen módon meg kell fogjam a produkciót néző közönséget, legyen az férfi, vagy nő. Ha ezt valaki nem tudja elviselni, akkor rossz ajtón kopogtat – szögezte le az énekes, aki már a fellépésére készül.