Kiderült: magas pozícióban lévő személy "undorító tehenezte" le Kulcsár Edinát

Elég magas pozícióban lévő személy fogalmazott meg durva kritikát Kulcsár Edináról. Mint arról korábban írtunk, a szépségkirálynő becsmérlő üzenetet kapott, amit aztán az Instagram-oldalán is megosztott.

A harmadik gyermeke hat hetes, amikor a következő üzenetre ébredt:

,,Fúj te undorító tehén”

A komment mellett nem ment el szó nélkül. Leírta, hogy abszolút nem bántotta meg az illető, mert a tehén jelzőben van némi igazság, hiszen elmondása szerint sem vékony és teje is van. Saját bevallása szerint most, a 3. szülése után tényleg nem sikerült olyan hamar visszanyernie az alakját, mint az előző kettőnél. Most nem ez az első és legfontosabb az életében, de azért mostantól próbál egy picit minden téren tudatosabb lenni.

Amikor az egyik kommentelő azt írta a bejegyzése alá, nem érti, hogyan írhat valaki ilyet, vagy neki mitől lesz jobb, arra Edina a következőt válaszolta: