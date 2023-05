Fordulat VV Fanni ügyében: megszületett a másodfokú ítélet

Hazánk kriminalisztikai történelmében valószínűleg az egyik legrejtélyesebb gyilkossági ügy az 5 éve eltűnt VV Fanni esete. 2017-ben a mindössze 24 éves lány a lakásán találkozott B. Lászlóval, aki a vád szerint azzal a céllal érkezett oda, hogy Fanni pénzét megkaparintsa.

Fotó: Bors

Hogy a Budapest 13. kerületében található ingatlanban pontosan mi történt, azt valószínűleg már soha nem is tudjuk meg, ami azonban tény, hogy Fannit utoljára a társasház mélygarázsának kamerájának felvételén láthattuk aléltan, a feltételezett gyilkosa karjaiban. A felvételen látni, hogy eszméletlen állapotban van, és a vádlott bérelt kocsijában DNS mintát is talált a rendőrség, mi több, Fanni vérét is.

Mint arról korábban beszámoltunk, május 10-i tárgyaláson a bíróság meghallgatta a perbeszédeket, melynek során elsőként a vádlott szólalhatott fel. Hosszas, részletekbe menő beszédében B. László azt állította: bántani sem bántotta fizikálisan Fannit, nem is ölte meg. Majd hozzátette: egy "rosszul szerkesztett fikció" a vád érvelése, és tele van ellentmondással. Mindezek után Fanni családjának az ügyvédje szólalt fel, aki súlyosbításért folyamodott B. László magatartására, a megbánása teljes hiánya és közömbösségére hivatkozva.

Megszületett a másodfokú ítélet / Fotó: Bors

Május 17-én, szerdán a bíróságon megszületett a másodfokú ítélet B. László nyereségvágyból elkövetett emberölés ügyében.