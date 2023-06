Gyászol a zenészvilág: 57 éves korában váratlanul elhunyt a legendás dobos

Onassis 1991-ben csatlakozott a chicagói Urge Overkill együtteshez, három albumot is készítettek közösen, melyek közül az első a The Supersonic Playbook volt.

A zenészt családja mellett rajongói és bandatársai is gyászolják Fotó: Pexels

Ő dobolt a zenekar Neil Diamond, Girl, You'll Be A Woman Soon című dalának feldolgozásában is, amelyet a kultikus rendező, Quentin Tarantino az 1994-es Ponyvaregény című klasszikusában is felhasznált. A zenész eredetileg John Rowan néven született, csak később felvette a Blackie Onassis művésznevet. Korábban úgy nyilatkozott erről:

Szeretek Blackie Onassis lenni; olyan, mintha egy zenei csodaországban élnék.

Onassis előtt tisztelegve, a összetört szívű bandatársai Instagram-oldalukon azt nyilatkozták:

Az Urge Overkill szomorúan jelenti, hogy Blackie elhunyt. Kérem, tartsák tiszteletben a magánéletünket. Sok szeretetet küldünk a családjának és minden rajongójának. Tudjuk, hogy hiányozni fog.

Halálának okát egyelőre még nem árulták el - írja a The Sun.