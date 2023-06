Fordulópont a királyi családban, Károly békülni szeretne Harryvel

Károly király kész a békülésre. Habár korábban nagyon haragudott kisebbik fiára, Harryre, mostanra megbocsátott neki, és szeretné visszafogadni a családba - írja a Mirror. A két testvér, Károly és Harry évtizedek óta rossz viszonyban van, Harry állandóan az apjától kért pénzt, ezt pedig Károly megelégelte. Mikor Erzsébet királynő még élt, Harry rajta keresztül üzengetett az apjának, emiatt pedig még jobban megharagudott rá.

Fotó: Alastair Grant

Most azonban Károly megenyhült, és a családhoz közel állók szerint egyértelmű gesztusokat tesz Harry felé, békülni szeretne vele, örülne neki, ha újra Angliában élnének. Nagy kérdés azonban, hogy Harryék is ezt szeretnék-e? Harry gyakran bírálta az apja szülői magatartását, és nemrégiben Vilmost is vádakkal illette. Viszont Harry és Meghan egyre népszerűtlenebb az angolok körében - Meghan annak ellenére folyamatosan veszít a népszerűségéből, hogy nem is teszi be a lábát Angliába.

Harry nemrégiben kiadott egy könyvet, és sajtóhírek szerint ezzel tette teljesen tönkre a kapcsolatát testvérével. Úgy fest azonban, apja már megenyhült, és örömmel látná őt ismét Londonban. Ha Harry és felesége visszatér, talán Vilmossal is rendezheti a kapcsolatát...